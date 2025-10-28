Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Menteri UMKM: Mayoritas Dana KUR Terserap ke Sektor Produksi, Tercipta 11 Juta Lapangan Kerja Informal

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Selasa, 28 Oktober 2025 |17:14 WIB
Menteri UMKM: Mayoritas Dana KUR Terserap ke Sektor Produksi, Tercipta 11 Juta Lapangan Kerja Informal
Menteri UMKM Maman (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyatakan mayoritas dana kredit usaha rakyat (KUR) telah teralomasi ke sektor produksi. Dampaknya, ia mengklaim, telah terbuka 11 juta lapangan pekerjaan di sektor informal.

Hal itu diungkapkan Maman dalam forum “Satu Tahun Pemberdayaan Masyarakat: Langkah Awal Transformasi Bangsa” di Menara Danareksa, Jakarta, Selasa (28/10/2025). Ia mengklaim, capaian itu baru dalam sejarah Kementerian UMKM.

"Alhamdulillah, per hari ini ada sebuah pencapaian yang sangat luar biasa yang belum pernah terjadi dalam sejarah realisasi program KUR kita, yaitu per hari ini alokasi dana KUR yang Rp300 triliun kita berhasil mengalokasikan 60,6% ke sektor produksi, yang selama ini belum pernah berhasil tercapai," tutur Maman.

Menurutnya, terserapnya dana KUR ke sektor produksi berdampak pada berputarnya roda ekonomi di daerah hingga terbukanya lapangan pekerjaan. Ia menyebut, ada 3 7 juta pelaku usaha UMKM yang telah tersalurkan dana KUR.

Kendati banyaknya pelaku usaha yang menggunakan dana KUR, ia menilai, hal ini akan berdampak pada penciptaan lapangan pekerjaan. Ia memperkirakan, ada 11 juta lapangan pekerjaan informal baru imbas capaian ini.

"Kita averagekan per satu UMKM sampai bulan Oktober ini total melalui alokasi dana KUR kita ada sekitar 3,7 juta usaha mikro kecil menengah yang mendapatkan program KUR ini, dimana satu entitas itu rata-rata penyerapan tenaga kerjanya sekitar 3 orang, ada yang sampai 15 orang, 20 orang," kata Maman.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/455/3178965/ai-okgr_large.jpg
Topang Ekonomi RI, UMKM Menuju Inovasi dan Kesiapan AI 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/455/3178194/batik-A5mY_large.jpg
Kisah Insipiratif UMKM Binaan BRI, Mengenalkan Batik Khas Tangerang hingga Tembus Pasar Luar Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176758/umkm_ri-7H9x_large.jpg
Cara BUMN Bikin UMKM Papua Naik Kelas 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/455/3174141/motogp-5CGs_large.jpeg
UMKM Lokal Go Global Lewat Ajang MotoGP Mandalika 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/320/3173924/difabel-GNiz_large.jpg
Penyandang Disabilitas Berhak Memperoleh Pekerjaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/320/3172916/umkm-5UFp_large.jpg
Sandiaga Uno Dorong UMKM Perkuat Daya Saing Lewat Inovasi Kemasan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement