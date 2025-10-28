Menteri UMKM: Mayoritas Dana KUR Terserap ke Sektor Produksi, Tercipta 11 Juta Lapangan Kerja Informal

JAKARTA - Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyatakan mayoritas dana kredit usaha rakyat (KUR) telah teralomasi ke sektor produksi. Dampaknya, ia mengklaim, telah terbuka 11 juta lapangan pekerjaan di sektor informal.

Hal itu diungkapkan Maman dalam forum “Satu Tahun Pemberdayaan Masyarakat: Langkah Awal Transformasi Bangsa” di Menara Danareksa, Jakarta, Selasa (28/10/2025). Ia mengklaim, capaian itu baru dalam sejarah Kementerian UMKM.

"Alhamdulillah, per hari ini ada sebuah pencapaian yang sangat luar biasa yang belum pernah terjadi dalam sejarah realisasi program KUR kita, yaitu per hari ini alokasi dana KUR yang Rp300 triliun kita berhasil mengalokasikan 60,6% ke sektor produksi, yang selama ini belum pernah berhasil tercapai," tutur Maman.

Menurutnya, terserapnya dana KUR ke sektor produksi berdampak pada berputarnya roda ekonomi di daerah hingga terbukanya lapangan pekerjaan. Ia menyebut, ada 3 7 juta pelaku usaha UMKM yang telah tersalurkan dana KUR.

Kendati banyaknya pelaku usaha yang menggunakan dana KUR, ia menilai, hal ini akan berdampak pada penciptaan lapangan pekerjaan. Ia memperkirakan, ada 11 juta lapangan pekerjaan informal baru imbas capaian ini.

"Kita averagekan per satu UMKM sampai bulan Oktober ini total melalui alokasi dana KUR kita ada sekitar 3,7 juta usaha mikro kecil menengah yang mendapatkan program KUR ini, dimana satu entitas itu rata-rata penyerapan tenaga kerjanya sekitar 3 orang, ada yang sampai 15 orang, 20 orang," kata Maman.