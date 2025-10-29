16 Perjalanan Kereta di Semarang Batal, Tiket Dikembalikan 100%

Jalur rel antara Stasiun Semarang Tawang hingga Stasiun Alastua terendam karena hujan deras. (Foto: Okezone.com/MPI)

JAKARTA - Jalur rel antara Stasiun Semarang Tawang hingga Stasiun Alastua terendam karena hujan deras yang mengguyur Kota Semarang. Akibatnya, sebanyak 16 perjalanan kereta api (KA) harus dibatalkan.

Manajer Humas PT KAI Daop 4 Semarang, Franoto Wibowo, menjelaskan pembatalan merupakan bagian dari rekayasa pola operasi guna menjaga keselamatan perjalanan. Adapun kereta yang dibatalkan keberangkatannya adalah KA Kedung Sepur, KA Blora Jaya, KA Joglosemarkerto, KA Ambarawa Ekspres, serta KA Banyubiru.

Ia pun menyampaikan permohonan maaf kepada para pelanggan yang terdampak serta memastikan bahwa penumpang yang perjalanannya dibatalkan akan mendapatkan pengembalian tiket secara penuh.

"PT KAI menyampaikan permohonan maaf atas kondisi yang terjadi dan memastikan pengembalian tiket 100 persen bagi penumpang yang batal berangkat," ujar Franoto, Rabu (29/10/2025).