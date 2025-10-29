Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

16 Perjalanan Kereta di Semarang Batal, Tiket Dikembalikan 100%

Feby Novalius , Jurnalis-Rabu, 29 Oktober 2025 |14:15 WIB
16 Perjalanan Kereta di Semarang Batal, Tiket Dikembalikan 100%
Jalur rel antara Stasiun Semarang Tawang hingga Stasiun Alastua terendam karena hujan deras. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Jalur rel antara Stasiun Semarang Tawang hingga Stasiun Alastua terendam karena hujan deras yang mengguyur Kota Semarang. Akibatnya, sebanyak 16 perjalanan kereta api (KA) harus dibatalkan.

Manajer Humas PT KAI Daop 4 Semarang, Franoto Wibowo, menjelaskan pembatalan merupakan bagian dari rekayasa pola operasi guna menjaga keselamatan perjalanan. Adapun kereta yang dibatalkan keberangkatannya adalah KA Kedung Sepur, KA Blora Jaya, KA Joglosemarkerto, KA Ambarawa Ekspres, serta KA Banyubiru.

Ia pun menyampaikan permohonan maaf kepada para pelanggan yang terdampak serta memastikan bahwa penumpang yang perjalanannya dibatalkan akan mendapatkan pengembalian tiket secara penuh.

"PT KAI menyampaikan permohonan maaf atas kondisi yang terjadi dan memastikan pengembalian tiket 100 persen bagi penumpang yang batal berangkat," ujar Franoto, Rabu (29/10/2025).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/629/3178711//viral-xf0N_large.jpg
Viral, Momen Menegangkan Bayi Tersedak Hingga Tak Bisa Napas di KA Bengawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/320/3178548//green-noCi_large.jpg
Kini Kirim Barang dengan Kereta Bisa Cek Jejak Karbonnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/337/3174536//kereta-l2jf_large.jpg
Hari ini Kereta Jarak Jauh Berhenti Luar Biasa di Stasiun Jatinegara, Berikut Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/320/3167556//stasiun-TOz6_large.png
Cerita di Balik 3 Stasiun Kereta Legendaris yang Perlu Diketahui
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/320/3164569//kereta-G1mc_large.jpg
5 Fakta Penting Soal Usulan Gerbong Khusus Merokok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/340/3163280//kecelakaan-toJS_large.jpg
Mobil Terseret Kereta Batara Kresna, Pengemudi Dilarikan ke Rumah Sakit
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement