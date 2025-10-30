BGN Minta Semua SPPG Wajib Patuhi Tata Kelola Program MBG

JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) meminta agar seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah patuh terhadap pedoman umum tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan transparansi.

Menurut Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, pelaksanaan MBG di lapangan telah menunjukkan banyak kemajuan, namun penguatan aspek tata kelola tetap menjadi prioritas utama lembaga.

“Program ini menyentuh banyak aspek, mulai dari pengadaan bahan pangan, pengolahan, hingga distribusi. Karena itu, setiap SPPG wajib mematuhi pedoman umum tata kelola MBG agar semua proses berjalan sesuai standar dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Hida pada Kamis (30/10/2025).

Dia menjelaskan, tata kelola MBG mencakup mekanisme rantai pasok bahan pangan, standar kebersihan dan keamanan pangan, pencatatan logistik, serta pelaporan kegiatan harian di setiap wilayah. Penerapan yang konsisten akan menjadi dasar bagi peningkatan mutu gizi sekaligus pengawasan publik terhadap pelaksanaan program.

“SPPG memiliki peran strategis sebagai ujung tombak pelaksana. Jika tata kelola di lapangan tertib, maka manfaat program akan terasa lebih luas dan kepercayaan masyarakat akan semakin tinggi,” tambahnya.