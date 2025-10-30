Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

BGN: Prabowo Optimistis Target 82,9 Juta Penerima Manfaat MBG Tercapai

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 30 Oktober 2025 |07:57 WIB
BGN: Prabowo Optimistis Target 82,9 Juta Penerima Manfaat MBG Tercapai
Presiden Prabowo (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama jajaran menteri kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (29/10/2025) malam. 

Rapat tersebut membahas perkembangan pelaksanaan program prioritas nasional di berbagai bidang, sekaligus menjadi forum bagi Presiden untuk memantau langsung capaian dan progres dari program yang berjalan. 

“Hari ini beberapa menteri, Menko, Gubernur BI, dan Kepala OJK diundang oleh Pak Presiden untuk berdiskusi terkait dengan bidangnya masing-masing. Dan Pak Presiden ingin memonitor dan langsung juga ingin mendapatkan laporan progres terkait bidang masing-masing,” ucap Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana kepada awak media. 

Dalam pertemuan tersebut, Kepala BGN juga melaporkan kepada Presiden mengenai perkembangan program makan bergizi gratis (MBG). Dadan menyampaikan bahwa hingga saat ini tercatat sebanyak 13.514 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) telah tersebar di sejumlah daerah di tanah Air. 

“Alhamdulillah hari ini kita sudah laporkan ada 13.514 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang tersebar di 38 provinsi, 509 kabupaten dan 7022 kecamatan dan berpotensi melayani 39,5 juta. Insyaallah akhir bulan ini mungkin kita sudah akan melayani 40 juta,” ujarnya. 

Sementara untuk penyerapan anggaran program MBG, menurut Dadan telah mencapai setengah dari anggaran yang diberikan. “Hari ini penyerapan makan bergizi sudah mencapai 35,6 triliun, sudah mencakup 50,1 persen,” lanjutnya. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/320/3179261/makan_bergizi_gratis-QTZh_large.jpg
Aturan Diperketat, BGN Minta SPPG Tak Boleh Berdekatan dengan TPA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/320/3178727/dadan-k1F9_large.png
Kepala BGN Pamer Anggaran MBG Sudah Terserap Rp30 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/320/3178399/zulhas-6wEI_large.jpeg
Zulhas Terima Keppres Jadi Ketua Tim Koordinasi MBG, Ini Tugasnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/320/3178274/mbg-CFa8_large.jpg
Percepat Program Prabowo, Dapur MBG Modular Dibangun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176691/bgn-xq6i_large.png
BGN Kembalikan Dana MBG Rp70 Triliun ke Prabowo karena Tak Terserap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/320/3175157/mbg-bgd4_large.jpg
Ini 4 Model Alternatif Dapur Atasi Masalah MBG
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement