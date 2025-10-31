Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

MNC Sekuritas Bersama Phillip Asset Management Gelar Edukasi Reksa Dana Having Fund di Ukrida

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Jum'at, 31 Oktober 2025 |22:56 WIB
MNC Sekuritas Bersama Phillip Asset Management Gelar Edukasi Reksa Dana Having Fund di Ukrida
MNC Sekuritas Bersama Phillip Asset Management Gelar Edukasi Reksa Dana Having Fund di Ukrida
A
A
A

JAKARTA – MNC Sekuritas, perusahaan efek di bawah naungan MNC Group yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT MNC Kapital Indonesia Tbk, terus menunjukkan komitmennya dalam memberikan edukasi pasar modal guna mendukung pertumbuhan investor di Indonesia.

Komitmen ini sejalan dengan peran aktif MNC Sekuritas dalam mendukung edukasi keuangan, khususnya dalam Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN), program Bulan Inklusi Keuangan (BIK), serta Ruang Literasi.

MNC Sekuritas besama Phillip Asset Management menggelar edukasi reksa dana Having Fund di Universitas Kristen Krida Wacana (UKRIDA) pada Jumat (31/10/2025). Materi Edukasi disampaikan oleh Head of Investment Phillip Asset Management Suharto dan Senior Marketing Mutual Fund MNC Sekuritas Wesly Andri.

Head of Investment Phillip Asset Management Suharto mengatakan bahwa sebagai bagian dari ekosistem pasar modal Indonesia, Phillip Asset Management berkomitmen untuk terus berkontribusi dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

“Kami percaya, pasar Modal yang kuat dan berdaya saing dimulai dari investor yang paham, percaya diri, dan memiliki tujuan investasi yang jelas. Ke depan, kami optimis bahwa dengan sinergi dan semangat edukasi yang berkelanjutan, pasar modal Indonesia akan tumbuh semakin baik untuk kemajuan ekonomi di Indonesia,” ujar Suharto.

Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis UKRIDA Diana Frederica mengatakan bahwa acara Having Fund di UKRIDA merupakan inisiatif yang positif dalam membangun kesadaran finansial dan literasi pasar modal bagi sivitas akademika Ukrida. Kehadiran MNC Sekuritas dan Philip Asset Management memperkuat kredibilitas acara dan memberikan insight langsung dari praktisi dan industri.

“Kami berharap MNC Sekuritas menjadi mitra strategis dalam menyelenggarakan seminar, workshop, dan pelatihan pasar modal secara berkala sebagai bentuk edukasi berkelanjutan," katanya.

Selain itu, MNC Sekuritas juga menjadi mitra penyelenggara program magang dan penyaluran kerja bagi mahasiswa serta alumni UKRIDA sebagai bagian dari pengembangan karir.

"Kami berharap, MNC Sekuritas juga mendukung kegiatan riset akademik mahasiswa dan dosen di bidang pasar modal, termasuk peluang publikasi bersama, penyelenggaraan kompetisi karya ilmiah, dan pengembangan kajian pasar modal di lingkungan kampus,” tutupnya.

Nikmati layanan investasi pasar modal dari #MNCSekuritas dengan segera unduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience. Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore dengan link unduh onelink.to/motiontrade. MNC Sekuritas, Invest with The Best!

(Dani Jumadil Akhir)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/278/3180572/mnc_sekuritas-kc0h_large.jpg
MNC Sekuritas Gelar Edukasi Having Fund Bersama Reliance MI untuk Mahasiswa STIEM Bongaya Makassar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/278/3180509/mnc_sekuritas-TW4S_large.jpg
MNC Sekuritas Resmikan Galeri Investasi BEI Pemerintah Kota Tebing Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/278/3180351/mnc_sekuritas-xFdg_large.jpg
MNC Sekuritas dan Prospera Asset Management Gelar Edukasi Having Fund di Universitas Nasional 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/278/3180347/mnc_sekuritas-p7A9_large.jpg
MNC Sekuritas Gelar Edukasi Having Fund di President University Bersama Sucorinvest Asset Management
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/278/3180115/mnc_sekuritas-3frR_large.jpg
MNC Sekuritas Gandeng BRI MI Gelar Edukasi Having Fund di MNC University
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/278/3178479/mnc_sekuritas-Wbxq_large.jpg
MNC Sekuritas dan Pinnacle Investment Gelar Edukasi Having Fund 2025 di Universitas MH Thamrin
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement