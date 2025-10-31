MNC Sekuritas Bersama Phillip Asset Management Gelar Edukasi Reksa Dana Having Fund di Ukrida

JAKARTA – MNC Sekuritas, perusahaan efek di bawah naungan MNC Group yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT MNC Kapital Indonesia Tbk, terus menunjukkan komitmennya dalam memberikan edukasi pasar modal guna mendukung pertumbuhan investor di Indonesia.



Komitmen ini sejalan dengan peran aktif MNC Sekuritas dalam mendukung edukasi keuangan, khususnya dalam Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN), program Bulan Inklusi Keuangan (BIK), serta Ruang Literasi.



MNC Sekuritas besama Phillip Asset Management menggelar edukasi reksa dana Having Fund di Universitas Kristen Krida Wacana (UKRIDA) pada Jumat (31/10/2025). Materi Edukasi disampaikan oleh Head of Investment Phillip Asset Management Suharto dan Senior Marketing Mutual Fund MNC Sekuritas Wesly Andri.



Head of Investment Phillip Asset Management Suharto mengatakan bahwa sebagai bagian dari ekosistem pasar modal Indonesia, Phillip Asset Management berkomitmen untuk terus berkontribusi dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat.



“Kami percaya, pasar Modal yang kuat dan berdaya saing dimulai dari investor yang paham, percaya diri, dan memiliki tujuan investasi yang jelas. Ke depan, kami optimis bahwa dengan sinergi dan semangat edukasi yang berkelanjutan, pasar modal Indonesia akan tumbuh semakin baik untuk kemajuan ekonomi di Indonesia,” ujar Suharto.



Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis UKRIDA Diana Frederica mengatakan bahwa acara Having Fund di UKRIDA merupakan inisiatif yang positif dalam membangun kesadaran finansial dan literasi pasar modal bagi sivitas akademika Ukrida. Kehadiran MNC Sekuritas dan Philip Asset Management memperkuat kredibilitas acara dan memberikan insight langsung dari praktisi dan industri.



“Kami berharap MNC Sekuritas menjadi mitra strategis dalam menyelenggarakan seminar, workshop, dan pelatihan pasar modal secara berkala sebagai bentuk edukasi berkelanjutan," katanya.



Selain itu, MNC Sekuritas juga menjadi mitra penyelenggara program magang dan penyaluran kerja bagi mahasiswa serta alumni UKRIDA sebagai bagian dari pengembangan karir.



"Kami berharap, MNC Sekuritas juga mendukung kegiatan riset akademik mahasiswa dan dosen di bidang pasar modal, termasuk peluang publikasi bersama, penyelenggaraan kompetisi karya ilmiah, dan pengembangan kajian pasar modal di lingkungan kampus,” tutupnya.



(Dani Jumadil Akhir)