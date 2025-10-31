Pertemuan Trump-Xi Jinping, Prabowo Sebut Ekonomi Dunia Butuh Ketenangan

GYEONGJU - Presiden Prabowo Subianto merespons positif pertemuan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dengan Presiden China Xi Jinping di sela rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC 2025, di Gyeongju, Korea Selatan (Korsel).



"Alhamdulillah, ketemu Presiden Trump dari Amerika, jumpa dengan Presiden Xi Jinping. Saya dengar juga suasananya positif, lah," ujar Prabowo kepada awak media di sela menghadiri KTT APEC, pada Jumat (31/10/2025).



Prabowo pun mengharapkan pertemuan dua pemimpin negara adidaya itu sangat penting bagi stabilitas global. "Dan ini yang kita harapkan, karena akan sangat memengaruhi ketenangan dunia. Dan ekonomi dunia sangat tergantung ketenangan," paparnya.



Prabowo menegaskan bahwa saat ini dunia sedang menghadapi tantangan besar berupa perang tarif, ketegangan geopolitik, serta konflik di berbagai kawasan.



Dia menilai, langkah-langkah diplomasi yang menurunkan suhu ketegangan dan membangun rasa saling percaya antarnegara menjadi kunci untuk menjaga kestabilan ekonomi global.



"Sekarang situasi dunia penuh ketidakpastian. Kemudian seolah ada perang tarif, kemudian geopolitik juga masih sangat rawan. Banyak sekali konflik. Kita berusaha untuk menurunkan suhu, meredakan," kata Prabowo.



(Dani Jumadil Akhir)