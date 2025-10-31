Tarif Tol Cipularang Belum Naik, Ternyata Ini Alasannya

JAKARTA - Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum menyatakan, kenaikan tarif tol Cipularang tertunda. Hal ini dikarenakan Jalan Tol Cipularang belum memenuhi Standar Minimum Pelayanan (SPM) Jalan Tol.

Sekretaris BPJT Kementerian PU Ni Komang Rasminiati menjelaskan, penyesuaian tarif tol memang dilaksanakan rutin setiap 2 tahun sekali. Hal ini untuk mempertahankan iklim investasi di jalan tol agar tetap bagus.

"Saat ini Cipularang lagi melaksanakan tindak lanjut perbaikan hasil pemeriksaan SPM untuk usulan penyesuaian tarif. Targetnya kalau mereka bisa menindak lanjuti secepatnya, harusnya hak mereka untuk melakukan penyesuaian tarif setiap 2 tahun sekali itu bisa kita tindak lanjuti," ujarnya dalam konferensi pers di Kementerian PU, Jumat (31/10/2025).

Rasminiati menambahkan, untuk mendapatkan persetujuan kenaikan tarif tol badan usaha perlu memenuhi sejumlah persyaratan yang tertuang dalam SPM jalan tol. Hal ini untuk menjaga kualitas jalan tol tetap aman dan nyaman digunakan masyarakat.

"Dari sejumlah ruas jalan tol, yang sudah beroperasi ini, mereka secara reguler melakukan penyesuaian tarif reguler itu setiap 2 tahun sekali, dan itu berbeda-beda waktunya," tambah dia.