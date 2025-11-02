Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Resmi Dibuka! Ini Cara Daftar Magang Nasional Batch 2 

Taufik Fajar , Jurnalis-Minggu, 02 November 2025 |05:16 WIB
Resmi Dibuka! Ini Cara Daftar Magang Nasional Batch 2 
Magang Nasional (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) kembali mengajak kalangan dunia usaha segera bergabung dalam program pemagangan nasional lulusan perguruan tinggi Batch 2. Kemnaker menyiapkan kuota 80.000 peserta.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan, partisipasi aktif dunia usaha sangat dibutuhkan untuk menjembatani kesenjangan antara dunia pendidikan dan dunia kerja. 

"Melalui program magang, perusahaan tidak hanya mendapatkan akses ke talenta muda, tetapi juga berkontribusi langsung dalam mencetak generasi pekerja yang kompeten dan berdaya saing global, " ujar Yassierli dalam pernyataan resmi.

Magang nasional merupakan bagian dari strategi nasional untuk mempercepat pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang unggul, adaptif terhadap perkembangan teknologi, dan siap menghadapi tantangan industri masa depan. 

"Kontribusi perusahaan dalam program ini adalah langkah nyata dalam mendukung Asta Cita, khususnya dalam mewujudkan Indonesia yang berdaulat, maju, adil, dan makmur," ujar Yassierli.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/320/3175351/cara_daftar_magang_nasional-5XHI_large.jpg
Link Resmi dan Cara Buat Akun SIAPKerja untuk Magang Nasional 2025 Bergaji UMR di siapkerja.kemnaker.go.id 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/320/3174975/upah_magang_ditanggung_negara-MBbK_large.png
Upah Peserta Magang Ditanggung Negara Selama 6 Bulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180471//menaker_soal_lapangan_kerja-BjKx_large.jpg
Menaker Sebut Butuh 1,5 Juta Pekerja untuk Kelola Sampah hingga Pembangkit Listrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/320/3177981//lowongan_kerja-5ES8_large.jpg
Alumni Program Magang Nasional Bakal Jadi Karyawan Setelah 6 Bulan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/320/3177960//menaker-7hYu_large.png
Menaker: Program Magang Berbayar Jadi Agenda Rutin, Tahun 2026 Dibuka Kuota 100.000 Fresh Graduate
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/320/3177512//bsu_2025-wRte_large.jpg
6 Fakta Terbaru BSU Tahap 2 Bakal Cair 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement