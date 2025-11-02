Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Daftar Lengkap Harga Terbaru BBM Pertamina pada 2 November 2025 

Taufik Fajar , Jurnalis-Minggu, 02 November 2025 |06:17 WIB
Daftar Lengkap Harga Terbaru BBM Pertamina pada 2 November 2025 
BBM Pertamina (Foto: Okezone)
JAKARTA - Harga BBM Pertamina terbaru  mengalami kenaikan untuk jenis Dexlite dan Pertamina Dex mulai 1 November 2025.

Harga BBM Dexlite naik Rp200 dari Rp13.700 per liter menjadi Rp13.900 per liter. 

Sementara itu, harga BBM jenis Pertamina Dex juga naik Rp200 menjadi Rp14.200 per liter dari harga sebelumnya Rp14.000 per liter. Demikian dilansir laman resmi Pertamina, Jakarta.

Untuk harga BBM jenis Pertamax tetap dijual Rp12.200 per liter, harga BBM Pertamax Turbo juga tetap Rp13.100 per liter dan Pertamax Green tetap Rp13.000 per liter.

Selain itu, untuk BBM penugasan dan subsidi juga tetap seperti BBM Pertalite tetap dijual Rp10.000 per liter dan solar subsidi Rp6.800 per liter yang berlaku hingga 1 November 2025.

 

