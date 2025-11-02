Kualitas BBM dan Layanan SPBU Pertamina Meningkat, Ini Buktinya

SPBU Pertamina kini tidak hanya menjadi tempat pengisian bahan bakar. (Foto :Okezone.com/Pertamina)

JAKARTA - SPBU Pertamina kini tidak hanya menjadi tempat pengisian bahan bakar, tetapi juga destinasi istirahat nyaman bagi para pengendara.

Dengan layanan yang terus ditingkatkan melalui program Serv-Q Pertamina, konsumen semakin merasakan pelayanan prima yang menghadirkan rasa aman, nyaman, dan efisien di setiap perjalanan.

Pertamina Patra Niaga terus berkomitmen memberikan pelayanan terbaik di seluruh jaringan SPBU di Indonesia. Melalui program Serv-Q Pertamina, peningkatan kualitas layanan dilakukan secara berkelanjutan, mencakup aspek kebersihan, keramahan petugas, hingga kesiapan fasilitas publik.

Pj. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun menyampaikan bahwa kebutuhan konsumen saat ini bukan hanya bahan bakar yang berkualitas, tetapi juga pengalaman yang nyaman dan aman di setiap kunjungan.

"Melalui Serv-Q, kami memastikan standar pelayanan SPBU Pertamina terus meningkat agar menjadi pilihan utama masyarakat," katanya di Jakarta, Minggu (2/11/2025).

Pertamina juga terus mendorong penerapan digitalisasi layanan di seluruh SPBU melalui integrasi dengan aplikasi MyPertamina, sehingga transaksi semakin mudah, transparan, dan memberikan nilai tambah berupa poin loyalitas bagi pengguna.

Melalui komitmen tersebut, SPBU Pertamina menjadi andalan masyarakat Indonesia, dari mulai mengisi bahan bakar hingga menyediakan toilet, musholla, ruang istirahat yang nyaman, aman, dan bersih seperti di rumah.

Melalui komitmen tersebut, SPBU Pertamina seperti menjadi 'Ini Rumah Kita', andalan masyarakat Indonesia, dari mulai mengisi bahan bakar hingga menyediakan ruang istirahat yang nyaman, aman, dan bersih di setiap perjalanan.

Bagi banyak pengemudi, SPBU Pertamina telah menjadi 'rumah kedua' yang menyediakan lebih dari sekadar BBM berkualitas. Fasilitas yang bersih, area istirahat yang rapi, hingga ketersediaan tempat ibadah menjadi alasan utama konsumen setia memilih SPBU Pertamina sebagai tempat pemberhentian favorit mereka di jalan.

“Kalau pas waktu sholat, saya suka mampir ke SPBU Pertamina. Tempatnya bersih dan nyaman, jadi bisa istirahat sambil ibadah juga,” ujar Rina, pengendara mobil pribadi asal Bekasi.