Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kualitas BBM dan Layanan SPBU Pertamina Meningkat, Ini Buktinya

Feby Novalius , Jurnalis-Minggu, 02 November 2025 |11:07 WIB
Kualitas BBM dan Layanan SPBU Pertamina Meningkat, Ini Buktinya
SPBU Pertamina kini tidak hanya menjadi tempat pengisian bahan bakar. (Foto :Okezone.com/Pertamina)
A
A
A

JAKARTA - SPBU Pertamina kini tidak hanya menjadi tempat pengisian bahan bakar, tetapi juga destinasi istirahat nyaman bagi para pengendara.

Dengan layanan yang terus ditingkatkan melalui program Serv-Q Pertamina, konsumen semakin merasakan pelayanan prima yang menghadirkan rasa aman, nyaman, dan efisien di setiap perjalanan.

Pertamina Patra Niaga terus berkomitmen memberikan pelayanan terbaik di seluruh jaringan SPBU di Indonesia. Melalui program Serv-Q Pertamina, peningkatan kualitas layanan dilakukan secara berkelanjutan, mencakup aspek kebersihan, keramahan petugas, hingga kesiapan fasilitas publik.

Pj. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun menyampaikan bahwa kebutuhan konsumen saat ini bukan hanya bahan bakar yang berkualitas, tetapi juga pengalaman yang nyaman dan aman di setiap kunjungan. 

"Melalui Serv-Q, kami memastikan standar pelayanan SPBU Pertamina terus meningkat agar menjadi pilihan utama masyarakat," katanya di Jakarta, Minggu (2/11/2025).

Pertamina juga terus mendorong penerapan digitalisasi layanan di seluruh SPBU melalui integrasi dengan aplikasi MyPertamina, sehingga transaksi semakin mudah, transparan, dan memberikan nilai tambah berupa poin loyalitas bagi pengguna.

Melalui komitmen tersebut, SPBU Pertamina menjadi andalan masyarakat Indonesia, dari mulai mengisi bahan bakar hingga menyediakan toilet, musholla, ruang istirahat yang nyaman, aman, dan bersih seperti di rumah. 

Melalui komitmen tersebut, SPBU Pertamina seperti menjadi 'Ini Rumah Kita', andalan masyarakat Indonesia, dari mulai mengisi bahan bakar hingga menyediakan ruang istirahat yang nyaman, aman, dan bersih di setiap perjalanan.

Bagi banyak pengemudi, SPBU Pertamina telah menjadi 'rumah kedua' yang menyediakan lebih dari sekadar BBM berkualitas. Fasilitas yang bersih, area istirahat yang rapi, hingga ketersediaan tempat ibadah menjadi alasan utama konsumen setia memilih SPBU Pertamina sebagai tempat pemberhentian favorit mereka di jalan.

“Kalau pas waktu sholat, saya suka mampir ke SPBU Pertamina. Tempatnya bersih dan nyaman, jadi bisa istirahat sambil ibadah juga,” ujar Rina, pengendara mobil pribadi asal Bekasi.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/320/3180816//marhara_gabetua-KGOS_large.jpg
Kisah Marhara Gabetua, Sopir Tangki BBM Nganggur di SPBU Swasta Kini Diberdayakan Pertamina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/320/3180783//bbm-IX2B_large.jpg
Daftar Harga BBM Terbaru Pertamina, Shell, BP dan Vivo per 2 November 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/320/3180768//bbm_pertamina-R5HJ_large.jpg
Daftar Lengkap Harga Terbaru BBM Pertamina pada 2 November 2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/15/3180697//ilustrasi-tIJ9_large.jpg
Pertamina Akan Terapkan BBM E10, AHM Pastikan Semua Motor Honda Sudah Kompatibel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/320/3180667//bbm-jTeS_large.jpg
Pertamina Sigap Hadapi Masalah Pertalite di Jatim, Masyarakat Tak Perlu Panik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/320/3180665//spbu_pertamina-cNHx_large.jpg
Pertamina dan Lemigas Tegaskan Pertalite di 300 SPBU Jatim Tak Tercemar Air, Ini Buktinya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement