Harga Nikel Anjlok 5,20%, Industri RI Tetap Cuan

JAKARTA - Penurunan harga nikel global sejak akhir 2024 bukan hambatan pada industri nikel domestik. Justru penurunan 5,20% menjadi peluang besar mengambil alih dominasi pasar non-China.

Direktur Utama PT PAM Mineral Tbk (NICL) Ruddy Tjanaka mengatakan, NICL memperkirakan harga nikel masih bergerak fluktuatif pada kuartal IV-2025. Hal ini imbas kebijakan tarif perdagangan Amerika Serikat yang masih menghantui stimulus ekonomi global, ditambah dengan adanya kelebihan pasokan yang dapat menambah tekanan pada harga nikel.

Namun, kata Ruddy, industri nikel domestik memiliki peluang strategis, di mana adanya ketegangan antara China dan negara Barat membuat banyak negara mencari alternatif pasokan logam kritis.

"Indonesia dapat memanfaatkan peluang itu sebagai pemain kunci non-China. Selain itu, kondisi oversupply juga terlihat mulai berkurang, tercermin dengan pelemahan harga acuan nikel domestik yang mulai membaik," ujarnya, Senin (3/11/2025).

Di tengah tekanan harga nikel, PT PAM Mineral Tbk (NICL) tetap mencatat lonjakan laba bersih hingga 131,28%. Emiten sektor pertambangan ini berhasil mencatatkan penjualan pada kuartal III tahun 2025 sebesar Rp1,35 triliun, meroket sebesar 64,82% dibandingkan dengan perolehan penjualan pada tahun sebelumnya yang sebesar Rp821 miliar. Peningkatan pada nilai penjualan ditopang dengan peningkatan volume penjualan nikel dari 1.273.855,62 mt menjadi 2.404.590,63 mt atau meningkat sebesar 88,76%.

Imbas dari peningkatan penjualan yang diiringi dengan efisiensi biaya, laba kotor Perseroan juga meningkat tajam dari Rp293,80 miliar pada kuartal III tahun 2024 menjadi sebesar Rp600,92 miliar. Hal ini mencerminkan peningkatan yang signifikan sebesar 104,53% YoY. Seiring dengan peningkatan laba kotor, marjin laba kotor Perseroan juga mengalami peningkatan dari sebesar 35,77% melesat menjadi sebesar 44,39%.

Sejalan dengan peningkatan laba kotor, laba usaha Perseroan juga meroket dari sebelumnya hanya sebesar Rp225,68 miliar pada kuartal III tahun 2024 menjadi Rp504,88 miliar pada kuartal III tahun 2025, atau meningkat sebesar 123,71%. Peningkatan volume penjualan serta efisiensi beban usaha menyebabkan laba neto periode berjalan Perseroan melambung tajam yaitu sebesar Rp401,66 miliar pada kuartal III tahun 2025 dibandingkan periode sebelumnya sebesar Rp173,66 miliar. Laba neto periode berjalan kuartal III tahun 2025 meningkat tajam sebesar 131,28% dari periode sebelumnya.

“Sejak akhir tahun 2024, harga acuan nikel domestik mengalami penurunan sebesar 5,20% sejalan dengan tren global dan euforia industri baterai kendaraan listrik yang cenderung fluktuatif. Kami melihat bahwa penurunan harga nikel tersebut merupakan koreksi positif dan sudah diprediksi oleh Perseroan. Perseroan sudah menyiapkan langkah antisipatif sejak awal tahun, tercermin dengan kinerja operasional dan keuangan Perseroan yang bertumbuh pada kuartal III tahun 2025. Kami meyakini penurunan harga ini merupakan fluktuasi jangka pendek, dan Perseroan berkomitmen untuk tetap adaptif terhadap situasi terkini guna mempersiapkan serta mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi,” ungkapnya.