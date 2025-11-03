Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Daftar 4 Bansos di November 2025 Lengkap dengan Cara Cek Penerimanya

Feby Novalius , Jurnalis-Senin, 03 November 2025 |21:07 WIB
Daftar 4 Bansos di November 2025 Lengkap dengan Cara Cek Penerimanya
Daftar 4 bansos di November 2025 lengkap dengan cara cek penerimanya. (Foto: Okezone.com/MPI)
JAKARTA - Daftar 4 bansos di November 2025 lengkap dengan cara cek penerimanya. Adapun bansos yang masih cair di bulain ini di antaranya Program Keluarga Harapan (PKH) hingga Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kesejahteraan Masyarakat (Kesra).

Besaran bansos yang diberikan pun beragam, mulai dari Rp300 ribu sampai Rp900 ribu. Oleh karena itu, masyarakat atau keluarga penerima manfaat dapat terus mengecek apakah menjadi penerima bantuan atau tidak.

Berikut daftar 4 bansos di November 2025 lengkap dengan cara cek penerimanya: 

1. Bansos PKH

Pemerintah kembali menyalurkan bansos PKH untuk periode Oktober–Desember 2025. Bansos PKH masuk ke dalam program perlindungan sosial (perlinsos) yang sudah dianggarkan dalam APBN 2025.

Pencairan bansos PKH tahap 4 menggunakan basis data baru penerima bansos, yakni Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sejak 2025. Dengan demikian, tidak semua masyarakat berhak menerima bansos dari pemerintah.

Besaran Bansos PKH

Ibu hamil dan anak usia dini: Rp750.000 per tahap

Anak SD: Rp225.000 per tahap

Anak SMP: Rp375.000 per tahap

Anak SMA: Rp500.000 per tahap

Lansia dan penyandang disabilitas berat: Rp600.000 per tahap

Cara Cek Penerima Bansos

Masyarakat bisa mengecek penerima bansos PKH pakai KTP secara online. Berikut ini Okezone rangkum ciri-ciri NIK KTP penerima bansos yang cair di Oktober 2025.

Nama penerima tercantum dalam DTSEN Kemensos

Alamat KTP sesuai data domisili penerima di sistem Kemensos

Nomor Induk Kependudukan (NIK) aktif dan valid di database Dukcapil

Penerima memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) untuk mencairkan bantuan di bank Himbara atau kantor pos

Jika KTP tidak sesuai data DTSEN, maka bantuan tidak dapat dicairkan karena sistem pencairan berbasis NIK tunggal

2. Bansos BPNT

Seperti PKH, bansos BPNT juga cair pada Oktober 2025.

"Penyaluran bansos menggunakan DTSEN terbaru hasil verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh BPS," ujar Menteri Sosial Saifullah Yusuf.

Besaran Bansos BPNT

Penerima bansos BPNT akan memperoleh Rp200.000 per bulan. Pencairan dilakukan tiga bulan sekaligus, sehingga masyarakat akan mendapatkan Rp600.000.

Cara Cek Bansos BPNT

Untuk memastikan apakah terdaftar sebagai penerima bansos BPNT, berikut langkah-langkah pengecekan secara online:

- Melalui Website Kemensos

- Buka laman https://cekbansos.kemensos.go.id

- Masukkan data wilayah: Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan

- Masukkan nama lengkap sesuai KTP

- Isi kode captcha yang muncul, lalu klik “Cari Data”

 

