Ini Cara Cek Penerima Bansos Beras 20 Kg dan Minyak Goreng 4 Liter November 2025

JAKARTA – Ini cara cek penerima bansos beras 20 kg dan minyak goreng 4 liter untuk November 2025. Masyarakat dapat mengecek nama penerima bantuan di cekbansos.kemensos.go.id.

Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan bantuan beras dan minyak kembali disalurkan selama dua bulan, yakni Oktober dan November 2025. Bantuan sosial (bansos) ini akan menyasar lebih dari 18 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Adapun mekanisme bantuan pangan masih sama seperti penyaluran sebelumnya pada periode Juni dan Juli 2025. Program ini menggunakan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai acuan sasaran penerima.

Diketahui, sebelumnya bantuan pangan beras telah disalurkan pada periode Juni dan Juli 2025 dengan menyasar 18.277.083 KPM berdasarkan data DTSEN. Setiap penerima mendapat 10 kg beras per bulan yang diberikan dalam satu kali penyaluran, sehingga alokasi dua bulan menjadi 20 kg beras per penerima.

Kepastian penyaluran bantuan pangan beras juga disampaikan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. Ia menyebut, bantuan pangan beras termasuk dalam 8+4+5 program insentif stimulus ekonomi 2025.

“Kemudian bantuan pangan juga dilanjutkan untuk dua bulan, yaitu 10 kg beras di bulan Oktober–November. Dana yang diperlukan sebesar Rp7 triliun,” ujar Menko Airlangga.