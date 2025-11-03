Polemik Utang Whoosh, AHY: Semua Kementerian Cari Solusi

JAKARTA - Pemerintah menyatakan keseriusannya menangani persoalan keuangan proyek kereta cepat Jakarta–Bandung (Whoosh).

Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan hari ini.

Dia memastikan negara hadir dan seluruh kementerian terkait kini terlibat mencari solusi restrukturisasi.

“Nah, terkait dengan kereta, kami juga tentunya membahas bagaimana kereta cepat yang selama ini juga atau beberapa waktu terakhir ini menjadi hangat diperbincangkan,” kata AHY, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (3/11/2025).

AHY menegaskan arahan Presiden jelas yakni persoalan Whoosh menjadi perhatian langsung pemerintah pusat.

“Kita pastikan, tadi Pak Presiden menyampaikan bahwa terkait dengan kereta cepat Jakarta-Bandung, tentu negara pemerintah akan hadir dan kita melibatkan semua pihak,” ujar dia.