HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Hari Ini Ditutup Melemah ke Level 8.241

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 04 November 2025 |16:30 WIB
IHSG Hari Ini Ditutup Melemah ke Level 8.241
IHSG Dibuka Menguat (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup turun 33,17 poin atau 0,40 persen ke level 8.241 pada sesi terakhir perdagangan Selasa (4/11/2025).

Pada penutupan perdagangan, terdapat 220 saham menguat, 460 saham melemah dan 275 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp19,1 triliun dari 27,1 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 melemah 0,25 persen ke 841,84, indeks JII melemah 0,68 persen ke 570,50, indeks IDX30 melemah 0,57 persen ke 440,94 dan indeks MNC36 melemah 0,58 persen ke 344,71.

Kemudian indeks sektoral mayoritas berada di zona merah yaitu energi, konsumer siklikal, konsumer non siklikal, keuangan, infrastruktur, bahan baku, properti, transportasi, teknologi, kesehatan. Sedangkan yang menguat hanya sektor industri.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu saham PT Chitose Internasional Tbk (CINT) naik 33,77 persen ke Rp206, PT Lotte Chemical Titan Tbk (FPNI) naik 25 persen ke Rp320, dan saham PT Pioneerindo Gourmet International Tbk (PTSP) naik 24,86 persen ke Rp1.155.

 

Telusuri berita finance lainnya
