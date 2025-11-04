Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

IHSG Dibuka Menguat Tipis ke Level 8.275

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 04 November 2025 |09:20 WIB
IHSG Dibuka Menguat Tipis ke Level 8.275
IHSG menguat tipis 0,01% ke level 8.275,95. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini dibuka menguat. IHSG menguat tipis 0,01% ke level 8.275,95.

Semenit berjalan, Selasa (4/11/2025), IHSG masih melanjutkan penguatan dengan 0,14% ke 8.286, dengan 265 saham di zona hijau, 145 melemah, dan 545 lainnya stagnan. Transaksi awal menyentuh Rp745 miliar, dengan volume 718 juta lembar saham.

Indeks LQ45 menguat 0,02% ke 844,16, indeks JII menguat 0,11% ke 575,06, indeks MNC36 melemah 0,03% ke 346,61, dan IDX30 menguat 0,12% ke 444.

Untuk indeks sektoral yang menguat ada energi, konsumer non-siklikal, konsumer siklikal, keuangan, infrastruktur, industri, kesehatan, bahan baku, transportasi. Sementara yang melemah ada properti dan teknologi.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/320/3181141//bos_ojk-luo1_large.PNG
Kinerja Pasar Modal Moncer, Bos OJK: IHSG Cetak Rekor Tertinggi Sepanjang Masa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/320/3181066//ihsg_ditutup_menguat-0W3s_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Menguat ke Level 8.275
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/278/3181008//saham-9JIH_large.jpg
IHSG Sesi I Melesat 1,16% Usai Data Inflasi dan Surplus Neraca Dagang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/278/3180970//ihsg-P2Yy_large.jpg
IHSG Menguat ke 8.208 pada Awal Perdagangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/278/3180960//ihsg-Y1T6_large.jpg
IHSG Diprediksi Fluktuatif Jelang Rilis Data Ekonomi RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/278/3180815//ihsg-f1yr_large.jpg
IHSG Pekan Depan Dibayangi Data Inflasi dan Neraca Perdagangan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement