IHSG Dibuka Menguat Tipis ke Level 8.275

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini dibuka menguat. IHSG menguat tipis 0,01% ke level 8.275,95.

Semenit berjalan, Selasa (4/11/2025), IHSG masih melanjutkan penguatan dengan 0,14% ke 8.286, dengan 265 saham di zona hijau, 145 melemah, dan 545 lainnya stagnan. Transaksi awal menyentuh Rp745 miliar, dengan volume 718 juta lembar saham.

Indeks LQ45 menguat 0,02% ke 844,16, indeks JII menguat 0,11% ke 575,06, indeks MNC36 melemah 0,03% ke 346,61, dan IDX30 menguat 0,12% ke 444.

Untuk indeks sektoral yang menguat ada energi, konsumer non-siklikal, konsumer siklikal, keuangan, infrastruktur, industri, kesehatan, bahan baku, transportasi. Sementara yang melemah ada properti dan teknologi.