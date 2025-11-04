Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Purbaya Taruhan Ekonomi RI Tumbuh di Atas 5,5% pada Kuartal IV-2025

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 04 November 2025 |08:11 WIB
Purbaya Taruhan Ekonomi RI Tumbuh di Atas 5,5% pada Kuartal IV-2025
Purbaya optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di atas 5,5%. (Foto: Okezone.com/Kemenkeu)
A
A
A

JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di atas 5,5% pada kuartal IV-2025. Hal ini didorong oleh berbagai stimulus fiskal yang tengah digulirkan pemerintah.

Demikian diungkapkan Purbaya saat menghadiri konferensi pers hasil Rapat Berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Gedung Bank Indonesia (BI), Jakarta, Senin (3/11/2025).

“Kalau proyeksi akhir tahun, saya sama dengan Pak Gubernur BI, nggak beda-beda amat. Cuma taruhan saya adalah triwulan keempat kita harapkan pertumbuhan ekonominya bisa di atas 5,5 persen dengan stimulus yang Rp200 triliun, dengan stimulus-stimulus BLS dan lain-lain yang Rp35 triliun lebih ditambah Rp13 triliun lagi,” ujar Purbaya.

Purbaya menambahkan, dukungan tambahan anggaran untuk Bulog juga diharapkan mampu memperkuat daya dorong terhadap perekonomian di sisa tahun ini.

“Ditambah untuk Bulog lagi harusnya dilancarkan, kita bisa di atas 5,5 persen,” katanya.

Dengan nada bercanda, Purbaya mengungkapkan optimismenya bahwa capaian tersebut akan menjadi pencapaian penting bagi pemerintah.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/470/3181145//menkeu_purbaya-yWki_large.jpg
Purbaya Pastikan IKN Tak Bakal Jadi Kota Hantu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/320/3181115//menkeu_purbaya-XtcT_large.jpeg
Raup Rp8 Triliun dari Pengemplang Pajak, Purbaya: Kita Kejar Terus!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/320/3181111//menkeu_purbaya-Z5su_large.jpg
Tawarkan Tarif Cukai Khusus Bagi Produsen Rokok Ilegal, Purbaya: Kalau Masih Gelap, Kita Sikat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/320/3181108//kssk-VY0z_large.jpeg
KSSK Pastikan Stabilitas Sistem Keuangan Tetap Terjaga di Kuartal III 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/320/3181100//sandiaga_uno-kUt1_large.jpg
Sandiaga Uno Nilai Indonesia Masih Punya Peluang Percepat Pertumbuhkan Ekonomi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/470/3181077//menkeu_purbaya-RNf4_large.jpg
Purbaya Sebut IKN Tak Bakal Jadi Kota Hantu, Ini Alasannya 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement