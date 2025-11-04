Purbaya Taruhan Ekonomi RI Tumbuh di Atas 5,5% pada Kuartal IV-2025

Purbaya optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di atas 5,5%. (Foto: Okezone.com/Kemenkeu)

JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di atas 5,5% pada kuartal IV-2025. Hal ini didorong oleh berbagai stimulus fiskal yang tengah digulirkan pemerintah.

Demikian diungkapkan Purbaya saat menghadiri konferensi pers hasil Rapat Berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Gedung Bank Indonesia (BI), Jakarta, Senin (3/11/2025).

“Kalau proyeksi akhir tahun, saya sama dengan Pak Gubernur BI, nggak beda-beda amat. Cuma taruhan saya adalah triwulan keempat kita harapkan pertumbuhan ekonominya bisa di atas 5,5 persen dengan stimulus yang Rp200 triliun, dengan stimulus-stimulus BLS dan lain-lain yang Rp35 triliun lebih ditambah Rp13 triliun lagi,” ujar Purbaya.

Purbaya menambahkan, dukungan tambahan anggaran untuk Bulog juga diharapkan mampu memperkuat daya dorong terhadap perekonomian di sisa tahun ini.

“Ditambah untuk Bulog lagi harusnya dilancarkan, kita bisa di atas 5,5 persen,” katanya.

Dengan nada bercanda, Purbaya mengungkapkan optimismenya bahwa capaian tersebut akan menjadi pencapaian penting bagi pemerintah.