HOME FINANCE HOT ISSUE

Konversi BBM, Bagaimana Ekosistem Transportasi BBG di Indonesia?

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Selasa, 04 November 2025 |10:27 WIB
Konversi BBM, Bagaimana Ekosistem Transportasi BBG di Indonesia?
Konversi BBM, Bagaimana Ekosistem Transportasi BBG di Indonesia? (Foto: PGN)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah mempunyai program konversi Bahan Bakar Minyak (BBM) ke Bahan Bakar Gas (BBG). Hingga saat ini percepatan konversi ke BBG di sektor transportasi.

Upaya ini diwujudkan melalui penyediaan stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG), layanan teknis kendaraan, serta edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan minat terhadap penggunaan energi gas bumi pada kendaraan.

Direktur Utama PGN Gagas Santiaji Gunawan mengatakan, langkah ini merupakan strategi perusahaan dalam mendukung implementasi energi bersih di Indonesia. Dia mengatakan bahwa hingga saat ini, PGN Gagas telah mengelola 14 SPBG yang tersebar di 7 provinsi di Indonesia, dengan total penyaluran BBG untuk sektor transportasi mencapai 1,63 BBTUD per September 2025.

“SPBG yang kami kelola telah melayani kebutuhan gas bumi ke berbagai segmen pengguna, mulai dari transportasi umum seperti bus dan taksi, hingga kendaraan pribadi,” kata Santiaji dalam keterangannya, Jakarta, Selasa (4/11/2025).

Sebagai bagian dari upaya menjaga keandalan kendaraan pengguna gas bumi, PGN Gagas sebagai bagian dari Subholding Gas Pertamina juga menghadirkan layanan pemeriksaan teknis kendaraan BBG gratis di sejumlah SPBG. 

Layanan ini memberikan kemudahan bagi pengguna sekaligus memastikan performa kendaraan tetap optimal dan mendukung aktivitas transportasi yang ramah lingkungan. Dalam program pemeriksaan yang berlangsung pada Juni hingga Agustus 2025 kemarin, PGN Gagas berhasil memeriksa hampir 500 kendaraan dan menerima respons positif dari masyarakat.

"Dengan memastikan kendaraan BBG selalu dalam kondisi optimal, kami mendukung kenyamanan dan keamanan pengguna serta mendorong adopsi energi bersih dalam mobilitas transportasi," ujar Santiaji.

 

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
