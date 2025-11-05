Angkatan Kerja Indonesia Capai 154 Juta Orang per Agustus 2025

Jumlah tenaga kerja di Indonesia meningkat hingga Agustus 2025. (Foto :Okezone.com/Freepik)

JAKARTA - Jumlah tenaga kerja di Indonesia meningkat hingga Agustus 2025. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah angkatan kerja per Agustus 2025 mencapai 154 juta orang, atau bertambah 1,89 juta orang dibandingkan Agustus 2024. Sementara, bukan angkatan kerja mencapai 64,17 juta orang, naik 0,91 juta orang.

Peningkatan jumlah angkatan kerja ini seiring bertambahnya penduduk yang masuk kategori usia kerja. BPS mencatat jumlah penduduk usia kerja mencapai 218,17 juta orang, meningkat 2,80 juta orang dibanding Agustus 2024.

Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Moh. Edy Mahmud, menerangkan, jumlah angkatan kerja tercatat 146,54 juta orang, bertambah 1,90 juta orang dibandingkan Agustus 2024.

"Penduduk kerja terdiri dari pekerja penuh sebanyak 98,65 juta orang, bertambah 0,20 juta orang; pekerja paruh waktu 36,29 juta orang, bertambah 1,66 juta orang; dan setengah pengangguran 11,60 juta orang, bertambah 0,04 juta orang," ujarnya, Rabu (5/11/2025).