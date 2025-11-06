Prabowo Puji Jokowi saat Resmikan Pabrik Petrokimia Rp65 Triliun di Banten: Ini Prestasi Beliau

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto kembali memuji Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo (Jokowi) saat peresmian pabrik New Ethylene Project PT Lotte Chemical Indonesia di Cilegon, Banten, Kamis (6/11/2025).

Menurut Prabowo, realisasi investasi ini dimulai sejak era kepemimpinan Jokowi. Mulai dari lobi Jokowi dengan pimpinan Korea Selatan hingga lahir kesepakatan investasi.

“Saya kemarin juga mengundang atau saya minta diundang Presiden Joko Widodo, presiden ke-7 karena bagaimana pun ini salah satu prestasi beliau. Jadi sepantasnya beliau (Jokowi) ke sini, hanya beliau minta maaf, beliau telepon saya, beliau belum bisa hadir dan saya sampaikan kita maklumi,” kata Prabowo dalam sambutannya.

Prabowo mengingatkan, kepada masyarakat Indonesia untuk pandai menghormati jasa semua pemimpin. Sebab, pemimpin juga merupakan manusia.

“Pemimpin itu manusia, apakah pemimpin mahaparipurna, ya tidak. Kita punya rasa keadilan di hati kita, marilah kita menjadi manusia yang jernih, marilah kita menghormati orang tua, semua yang berjasa,” ujar dia.

Prabowo lantas mengingatkan budaya dan tradisi Indonesia di semua suku, termasuk Jawa, terkait hal tersebut. Mikul dhuwur mendhem jero, sebuah filosofi Jawa yang berarti menjunjung tinggi kebaikan seseorang (seperti orang tua, pemimpin, atau sesama) dan memendam atau menutupi kekurangan atau aib mereka.

"Hal yang baik kita angkat setinggi-tingginya. Kalau ada kekurangan ya kita pendem, kita perbaiki, tapi janganlah kita teruskan budaya hujat menghujat, ejek mengejek, kita harus kerja keras," jelasnya.