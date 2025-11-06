Advertisement
HOT ISSUE

Prabowo: Kita Harus Dukung Investasi Asing, Tak Boleh Ada yang Mengganggu!

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 06 November 2025 |13:07 WIB
Prabowo: Kita Harus Dukung Investasi Asing, Tak Boleh Ada yang Mengganggu!
Prabowo: Kita Harus Dukung Investasi Asing, Tak Boleh Ada yang Mengganggu! (Foto: Setpres)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengingatkan kepada seluruh pihak untuk mendukung investasi asing dan jangan ada pihak yang menganggu. Hal ini disampaikan Prabowo saat menghadiri peresmian pabrik New Ethylene Project PT Lotte Chemical Indonesia di Cilegon, Banten.

“Kita harus dukung investasi asing. Mari kita memberi manfaat bersama. Kehormatan kita adalah mitra siapapun, apa lagi mitra dari luar datang ke kita, investasi uang mereka yang mereka cari dengan susah payah puluhan tahun, mereka percaya sama kita, di sini mereka beri manfaat, kita harus amankan," kata Prabowo dalam sambutannya, Kamis (6/11/2025).

Prabowo mengatakan, investasi asing harus dijaga agar nyaman menanamkan modalnya di Tanah Air. "Kita terima dengan hati dan tangan terbuka dan tidak boleh ada unsur-unsur yang mengganggu. Kita saling menghormati, saling memberi kebaikan, dengan demikian kita akan cepat lompat tingkat yang lebih baik," ujar Prabowo.

 

