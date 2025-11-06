Danantara Buka Tender Proyek Waste to Energy di 7 Daerah pada Pekan Depan

JAKARTA - CEO Danantara, Rosan Roeslani mengatakan proyek Waste to Energy (WTE) atau pengelolaan sampah menjadi energi siap memasuki tahap tender pada pekan depan.

Dia menjelaskan, saat ini Danantara telah memulai proses penjaringan investor yang menunjukkan minat besar, termasuk dari luar negeri. Tercatat ada sekitar 240 calon investor potensial yang berencana menggarap proyek tersebut.

"Pendaftaran dan penjaringan sudah kami lakukan. Saat ini ada lebih dari 200, bahkan sekitar 240 calon investor dari luar negeri yang sudah menyatakan minatnya," kata Rosan di Istana Merdeka Jakarta, Kamis (6/11/2025).

Rosan menjelaskan, proses seleksi calon investor tengah dilakukan secara bertahap sambil menunggu hasil evaluasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Koordinator Bidang Pangan, sebelum Danantara melaksanakan proses bidding atau tender resmi.

"Kita lakukan dalam beberapa batch karena menunggu kesiapan dari sisi regulasi dan lingkungan. Setelah itu baru kami bisa mulai proses tendernya," ujarnya.

Lebih lanjut, Rosan menyampaikan bahwa ada tujuh daerah yang telah mendapatkan persetujuan atau “green light” dari Menko Pangan dan KLHK untuk menjadi lokasi prioritas pembangunan fasilitas Waste to Energy.