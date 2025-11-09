Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kisah UMKM Ikut Desa Emas, Kini Lebih Percaya Diri dan Tembus Pasar

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Minggu, 09 November 2025 |07:14 WIB
Kisah UMKM Ikut Desa Emas, Kini Lebih Percaya Diri dan Tembus Pasar
Ajang Golden Pitch 2025 di Agrinex Expo, JIExpo Kemayoran, Jakarta. (Foto: IMG/M Faisyal)
A
A
A

JAKARTA - Program Desa Emas 2025 berdampak langsung bagi pelaku usaha kecil. Salah satunya dirasakan Vini Wulan Dhiani, pemilik Riva Cake, yang turut berpartisipasi dalam ajang Golden Pitch 2025 di Agrinex Expo, JIExpo Kemayoran, Jakarta, Sabtu, 8 November 2025.

Vini mengaku, pendampingan dan pelatihan dari MNC Peduli serta Yayasan Setara Indonesia sangat membantu pengembangan bisnisnya.

“Keterlibatannya sangat besar, karena selama pelatihan kami belajar banyak hal yang sebelumnya belum kami pahami,” ujarnya, Sabtu (8/11/2025).

Materi pelatihan yang diterima mencakup manajemen usaha, strategi pemasaran digital, hingga pengemasan produk agar lebih menarik.

Ia menambahkan, dukungan MNC Peduli juga membuka akses promosi melalui media, sehingga produk Riva Cake kini dikenal lebih luas.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/320/3182374//angela-3UX5_large.jpg
UMKM Akses Pasar Ekspor, Angela Tanoesoedibjo: Ini Konkret dan Perlu Terus Dilanjutkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/320/3182372//angela-4YaJ_large.jpg
Angela Tanoesoedibjo Tegaskan MNC Peduli dan MNC Group Dukung UMKM Desa Naik Kelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/320/3182370//sandi-3hgL_large.jpg
Gandeng MNC Peduli, Sandiaga Uno Optimistis UMKM Desa Lebih Terpromosi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/455/3182188//umkm-cFr9_large.jpg
Saatnya Unjuk Gigi, UMKM Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/11/3181963//seminar_nasional_road_to_hari_ritel_nasional-QPXp_large.jpeg
Ritel dan UMKM Bersanding, Bukan Bersaing: Aprindo Tegaskan Komitmen Tumbuh Bersama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/320/3181884//mendag_budi-9RPl_large.png
Transaksi Program UMKM Bisa Ekspor Tembus Rp2,1 Triliun
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement