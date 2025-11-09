Kisah UMKM Ikut Desa Emas, Kini Lebih Percaya Diri dan Tembus Pasar

JAKARTA - Program Desa Emas 2025 berdampak langsung bagi pelaku usaha kecil. Salah satunya dirasakan Vini Wulan Dhiani, pemilik Riva Cake, yang turut berpartisipasi dalam ajang Golden Pitch 2025 di Agrinex Expo, JIExpo Kemayoran, Jakarta, Sabtu, 8 November 2025.

Vini mengaku, pendampingan dan pelatihan dari MNC Peduli serta Yayasan Setara Indonesia sangat membantu pengembangan bisnisnya.

“Keterlibatannya sangat besar, karena selama pelatihan kami belajar banyak hal yang sebelumnya belum kami pahami,” ujarnya, Sabtu (8/11/2025).

Materi pelatihan yang diterima mencakup manajemen usaha, strategi pemasaran digital, hingga pengemasan produk agar lebih menarik.

Ia menambahkan, dukungan MNC Peduli juga membuka akses promosi melalui media, sehingga produk Riva Cake kini dikenal lebih luas.