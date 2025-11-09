Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

UMKM Akses Pasar Ekspor, Angela Tanoesoedibjo: Ini Konkret dan Perlu Terus Dilanjutkan

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Minggu, 09 November 2025 |06:30 WIB
Ketua Umum MNC Peduli, Angela Tanoesoedibjo Menyampaikan Kolaborasi Membuka Jalan Bagi UMKM Desa. (Foto: IMG/M Faisyal)
JAKARTA - Ajang Golden Pitch 2025 Program Desa Emas 2025 menjadi bukti pentingnya kolaborasi lintas lembaga untuk memperkuat ekonomi desa dan membuka peluang pasar lebih luas bagi UMKM.

Ketua Umum MNC Peduli, Angela Tanoesoedibjo, mengatakan kerja sama antara MNC Peduli, Yayasan Setara Indonesia, dan Yayasan INOTEK menjadi langkah konkret dalam mempercepat pemberdayaan pelaku usaha kecil di daerah.

“Tadi kita lihat ada MoU dengan beberapa pihak sehingga pelaku UMKM bisa langsung akses pasar ekspor. Ini langkah konkret dan perlu terus dilanjutkan,” ujar Angela, di Agrinex Expo, JIExpo Kemayoran, Jakarta, Sabtu (8/11/2025).

Menurut Co-CEO MNC Group itu, kolaborasi semacam ini membuka jalan bagi UMKM desa untuk tidak hanya mendapat pelatihan, tetapi juga dukungan berkelanjutan hingga ke tahap pemasaran dan ekspor.

Angela menilai, sinergi antara sektor swasta, media, dan lembaga pemberdayaan masyarakat sangat penting untuk memastikan UMKM memiliki keberlanjutan usaha.

Ia menambahkan, kerja sama seperti ini juga membantu memperkuat rantai pasok pangan nasional yang melibatkan potensi desa sebagai fondasi utama.

 

