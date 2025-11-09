Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

PLTGU Tambak Lorok Hasilkan Listrik 1,6 GW dengan Teknologi Ramah Lingkungan

Feby Novalius , Jurnalis-Minggu, 09 November 2025 |20:18 WIB
PLTGU Tambak Lorok Hasilkan Listrik 1,6 GW dengan Teknologi Ramah Lingkungan
Pembangkit ini memasok sekitar 42% kebutuhan listrik untuk Sub Sistem Tanjung Jati dan Ungaran. (Foto: Okezone.com/PLN)
JAKARTA – Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Tambak Lorok menjadi andalan dalam melistriki kebutuhan di Jawa Tengah dan DIY, punggung pasokan energi yang andal dan ramah lingkungan. Dengan kapasitas lebih dari 1,6 GW, pembangkit ini tidak hanya memastikan kelangsungan listrik bagi jutaan rumah tangga, fasilitas publik, dan sektor industri, tetapi juga menjadi pionir dalam efisiensi energi tinggi, pengurangan emisi karbon, serta program konservasi dan pemberdayaan masyarakat di sekitarnya.

Pembangkit ini memasok sekitar 42% kebutuhan listrik untuk Sub Sistem Tanjung Jati dan Ungaran, menjadikannya salah satu aset strategis dalam menjaga keandalan pasokan energi. Keunggulan terbaru hadir melalui Blok 3 yang mengusung teknologi modern dengan efisiensi mencapai 61%. Inovasi ini bukan hanya menghemat bahan bakar, tetapi juga menekan emisi karbon hingga 671 ribu ton per tahun, setara dengan penyerapan karbon oleh lebih dari 1,25 juta pohon.

Plt. Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Ditjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Bayu Nugroho, menegaskan dukungan pemerintah terhadap pengembangan pembangkit ramah lingkungan.

“Pembangkit listrik yang ada di Provinsi Jawa Tengah total kapasitas 13 GW, dengan kepemilikan PLN 12,8 GW atau sekitar 99% dari total. PLTGU Tambak Lorok sampai September 2025 berhasil memproduksi listrik sebesar 2.628 GWh,” ungkapnya, Minggu (9/11/2025).

Direktur Operasi Pembangkit Gas PLN IP, Purnomo, menambahkan keunggulan PLTGU Tambak Lorok Blok 3 yang menggunakan teknologi terbaru dengan efisiensi tertinggi mencapai 61%, emisi rendah, dan ramp rate tercepat di Jawa Tengah dan DIY.

“PLTGU Tambak Lorok Blok 3 milik PLN IP ini berkapasitas 779 MW, menggunakan teknologi modern dan emisi rendah yang menyokong sistem kelistrikan JAMALI. Tidak hanya itu, unit kami juga berperan aktif dalam kegiatan konservasi flora dan fauna langka di Gunung Ungaran. Kami berharap DPR RI terus menjadi mitra strategis dan penjaga arah kebijakan. Komitmen PLN Indonesia Power: kita tidak hanya menjaga keandalan listrik hari ini, tetapi juga menyiapkan energi listrik untuk generasi masa depan,” ungkapnya.

 

1 2
