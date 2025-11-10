RI Bakal Investasi Rp20 Triliun untuk Sistem Pembibitan hingga Pakan Nasional

JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman berencana investasi sebesar Rp20 triliun untuk membangun sistem pembibitan dan juga pakan nasional.

Menurutnya, langkah ini penting guna memastikan ketersediaan bibit unggul dan pakan yang terjamin bagi peternak kecil di seluruh Indonesia.

"Pembibitan harus di-back up oleh BUMN agar peternak kecil tidak kesulitan bibit dan pakan. Tapi budidaya tetap dilakukan oleh peternak rakyat. Inilah ekosistem yang sehat, saling menopang,” ujar Mentan Amran di Jakarta usai melakukan upacara memperingati Hari Pahlawan di Kantor Pusat Kementan, Jakarta, Senin (10/11/2025).

Dia menjelaskan, penguatan sektor pembibitan menjadi fondasi penting dalam membangun rantai nilai peternakan yang solid dari hulu hingga hilir. Dengan adanya pembibitan nasional yang dikelola BUMN, peningkatan kualitas genetik ternak dapat dipercepat, produktivitas meningkat, dan risiko kekurangan pasokan bibit dapat ditekan.

Sementara itu, peternak rakyat tetap menjadi pelaku utama budidaya, sehingga pemerataan ekonomi pedesaan tetap terjaga.

“Kita ingin agar peternak kecil tidak hanya bertahan, tapi naik kelas. Pemerintah hadir untuk membangun ekosistem, bukan untuk menggantikan peran mereka,” tambahnya.