IHSG Hari Ini Ditutup Melemah di Level 8.391

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tercatat melemah 0,04 persen atau 3,35 poin ke level 8.391 pada penutupan perdagangan hari ini, Senin (10/11/2025).

Sepanjang perdagangan hari ini, total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 44,56 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp20,75 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 2,69 juta kali. Adapun, sebanyak 282 saham harganya terkoreksi, 371 saham harganya naik dan 157 saham lainnya stagnan.

Sektor teknologi naik 3,87 persen, sektor energi naik 0,37 persen, sektor infrastruktur naik 1,29 persen, sektor bahan baku naik 1,19 persen, sektor transportasi naik 1,19 persen, sektor industri naik 3,00 persen, sektor keuangan naik 0,07 persen, sektor properti naik 2,55 persen, sektor siklikal naik 0,65 persen, dan sektor non siklikal naik 0,01 persen. Sedangkan sektor kesehatan menjadi satu-satunya yang terkoreksi dengan turun 0,74 persen.

Adapun, tiga saham yang menempati posisi top gainers yaitu PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk (INET) naik 25,00 persen ke Rp400, PT Pelayaran Jaya Hidup Baru Tbk (PJHB) naik 24,27 persen ke Rp640 dan PT Nusa Raya Cipta Tbk (NRCA) naik 21,43 persen ke Rp1.020.