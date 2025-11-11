IHSG Sesi I Melemah 0,33 Persen ke Level 8.363

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup turun 0,33 persen atau 28,09 poin ke level 8.363 pada perdagangan sesi pertama, Selasa (11/11/2025).

Siang ini, total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 43,63 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp15,44 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 1,94 juta kali. Adapun, sebanyak 409 saham harganya turun, 263 saham harganya naik dan 141 saham lain harganya stagnan.

Sektor keuangan turun 0,98 persen, sektor properti turun 0,71 persen, sektor non siklikal turun 0,49 persen dan sektor siklikal turun 0,29 persen. Sedangkan sektor industri menguat 1,39 persen, sektor transportasi naik 1,26 persen, sektor teknologi naik 1,15 persen, sektor energi naik 1,10 persen, sektor infrastruktur naik 0,54 persen, sektor kesehatan naik 0,30 persen dan sektor bahan baku naik 0,22 persen.

Adapun, tiga saham yang menempati posisi top gainers yaitu PT Bumi Resources Tbk (BUMI) naik 28,00 persen ke Rp192, PT Kobexindo Tractors Tbk (KOBX) naik 26,67 persen ke Rp228, dan Pelayaran Jaya Hidup Baru Tbk (PJHB) naik 25,00 persen ke Rp800.