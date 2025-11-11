Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Paviliun Indonesia di COP30 Brazil, Target Net Zero Emission 2026 

Taufik Fajar , Jurnalis-Selasa, 11 November 2025 |19:25 WIB
Paviliun Indonesia di COP30 Brazil, Target Net Zero Emission 2026 
Utusan Presiden soal Net Zero (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah telah meresmikan Paviliun Indonesia di Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-30 (COP30) di Belém, Brasil.

Utusan Khusus Presiden RI Bidang Iklim dan Energi, Hashim S. Djojohadikusumo menyatakan Paviliun Indonesia menjadi sarana soft diplomacy yang memperkuat diplomasi resmi Indonesia di forum global.

“Paviliun ini bukan sekadar pameran, tetapi ruang di mana ide bertemu aksi, dan kolaborasi mengubah ambisi menjadi tindakan nyata,” ujar Hashim.

Hashim menegaskan bahwa Indonesia hadir di COP30 dengan prinsip keadilan, tanggung jawab bersama namun berbeda, dan kemampuan masing-masing negara, serta komitmen untuk menjembatani ambisi global dengan implementasi nyata.

Indonesia terus memperkuat ambisi iklimnya melalui Second NDC yang disampaikan pada Oktober 2025, dengan target baru menuju Net Zero Emission 2060 atau lebih cepat.

Selain itu, dua regulasi penting baru, Perpres No. 109/2025 tentang Waste-to-Energy dan Perpres No. 110/2025 tentang Nilai Ekonomi Karbon, menandai lahirnya ekosistem karbon nasional berintegritas tinggi, terbuka bagi partisipasi global dan berpotensi memobilisasi pendanaan hingga USD 7,7 miliar per tahun.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/320/3182896//kereta-1UAc_large.jpg
Prabowo Mau Bangun Jalur Kereta di Luar Jawa, Bisa Perkuat Angkutan Logistik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/337/3182866//pesawat-F9zB_large.jpg
Presiden Prabowo Akan Bertemu PM Australia Bahas Investasi-Pendidikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/629/3182656//prabowo-SFfI_large.jpg
Dilarang Prabowo, Ini 5 Risiko Berbahaya dari Game Online pada Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/337/3182727//pemerintah-vU9g_large.jpg
Menhut: Hutan Hujan Tropis Indonesia Jadi Pusat Transisi Dunia Menuju Ekonomi Karbon
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/337/3182636//presiden_prabowo_subianto-vfEn_large.jpeg
Prabowo Lantik Rektor IPB Arif Satria Jadi Kepala BRIN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/320/3182530//prabowo_subianto-5hiv_large.jpg
Prabowo Pelototi Tambang Nikel Ilegal di Morowali dan Bangka
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement