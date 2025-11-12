IHSG Sesi I Naik 0,44 Persen ke 8.403

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup naik 0,44 persen atau 37,19 poin ke level 8.403 di zona hijau pada perdagangan sesi pertama, Rabu (12/11/2025).

Siang ini, total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 31,06 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp12,41 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 1,61 juta kali. Adapun, sebanyak 357 saham harganya turun, 270 saham harganya naik dan 185 saham lain harganya stagnan.

Sektor teknologi naik 0,56 persen, sektor energi naik 0,18 persen, sektor infrastruktur naik 1,79 persen, sektor kesehatan naik 0,14 persen, sektor transportasi naik 1,42 persen, sektor industri naik 0,15 persen, sektor properti naik 0,07 persen, sektor siklikal naik 0,33 persen dan sektor non siklikal naik 1,58 persen. Sedangkan sektor bahan baku turun 0,27 persen dan sektor keuangan turun 0,02 persen.

Adapun, tiga saham yang menempati posisi top gainers yaitu PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk (TRON) naik 26,92 persen ke Rp99, PT Mora Telematika Indonesia Tbk (MORA) naik 24,92 persen ke Rp4.060, dan PT Pelayaran Jaya Hidup Baru Tbk (PJHB) naik 23,12 persen ke Rp985.