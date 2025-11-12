Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Sesi I Naik 0,44 Persen ke 8.403

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Rabu, 12 November 2025 |12:33 WIB
IHSG Sesi I Naik 0,44 Persen ke 8.403
IHSG Sesi I (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup naik 0,44 persen atau 37,19 poin ke level 8.403 di zona hijau pada perdagangan sesi pertama, Rabu (12/11/2025).

Siang ini, total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 31,06 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp12,41 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 1,61 juta kali. Adapun, sebanyak 357 saham harganya turun, 270 saham harganya naik dan 185 saham lain harganya stagnan.

Sektor teknologi naik 0,56 persen, sektor energi naik 0,18 persen, sektor infrastruktur naik 1,79 persen, sektor kesehatan naik 0,14 persen, sektor transportasi naik 1,42 persen, sektor industri naik 0,15 persen, sektor properti naik 0,07 persen, sektor siklikal naik 0,33 persen dan sektor non siklikal naik 1,58 persen. Sedangkan sektor bahan baku turun 0,27 persen dan sektor keuangan turun 0,02 persen.

Adapun, tiga saham yang menempati posisi top gainers yaitu PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk (TRON) naik 26,92 persen ke Rp99, PT Mora Telematika Indonesia Tbk (MORA) naik 24,92 persen ke Rp4.060, dan PT Pelayaran Jaya Hidup Baru Tbk (PJHB) naik 23,12 persen ke Rp985.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/278/3183044/ihsg_menguat-4vrj_large.jpg
IHSG Dibuka Menguat ke Level 8.392, Saham-Saham Ini Terbang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/320/3182850/ihsg_sesi_i-YIBu_large.jpg
IHSG Sesi I Melemah 0,33 Persen ke Level 8.363
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/278/3182795/ihsg_menguat-moL7_large.jpg
IHSG Dibuka Menguat ke 8.437 Ditopang Sektor Infrastruktur dan Teknologi 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/320/3182655/ihsg_ditutup_melemah-tlwp_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Melemah di Level 8.391
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/278/3182589/ihsg_sesi_i-eIzl_large.jpeg
IHSG Sesi I Menguat 0,25 Persen ke Level 8.415
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/278/3182549/ihsg_menguat-SFP5_large.jpg
IHSG Dibuka Menguat ke 8.443, Cetak Rekor Tertinggi
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement