Permintaan Tinggi, Ini Tren Industri Alat Berat di RI

JAKARTA - Himpunan Industri Alat Berat Indonesia (Hinabi) mencatat produksi alat berat sebanyak 4.460 unit pada semester I-2025. Angka tersebut naik 33,65% (year on year/YoY) dibandingkan periode yang sama tahun lalu 3.337 unit.

Sejalan dengan hal tersebut, Indonesia saat ini menguasai 39,53 persen pasar industri alat berat di kawasan Asia Tenggara atau ASEAN. Menurut laporan Perkumpulan Tenaga Ahli Alat Berat Indonesia (Pertaabi) permintaan alat berat di Indonesia meningkat ditopang oleh pembangunan infrastruktur, energi, listrik, urbanisasi, serta ekspansi industri pertambangan.

PT Hexindo Adiperkasa Tbk (HEXA) menyatakan, permintaan produk alat berat saat ini mengalami peningkatan. Berbagai strategi penjualan dan pemasaran pun diterapkan guna memenuhi permintaan itu, salah satunya guna mendorong penjualan produk alat berat Foton.

“Permintaan heavy duty truck cukup tinggi di Indonesia sehingga berbagai strategi penjualan dan pemasaran telah disiapkan Hexindo untuk mendorong penjualan Foton di Indonesia dengan dukungan tim Foton Indonesia,” kata Presiden Direktur Hexindo Adiperkasa Dwi Swasono dalam keterangannya, Jakarta, Kamis (13/11/2025).