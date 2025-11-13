Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Permintaan Tinggi, Ini Tren Industri Alat Berat di RI

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Kamis, 13 November 2025 |10:30 WIB
Permintaan Tinggi, Ini Tren Industri Alat Berat di RI
Permintaan Tinggi, Ini Tren Industri Alat Berat di RI (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Himpunan Industri Alat Berat Indonesia (Hinabi) mencatat produksi alat berat sebanyak 4.460 unit pada semester I-2025. Angka tersebut naik 33,65% (year on year/YoY) dibandingkan periode yang sama tahun lalu 3.337 unit.

Sejalan dengan hal tersebut, Indonesia saat ini menguasai 39,53 persen pasar industri alat berat di kawasan Asia Tenggara atau ASEAN. Menurut laporan Perkumpulan Tenaga Ahli Alat Berat Indonesia (Pertaabi) permintaan alat berat di Indonesia meningkat ditopang oleh pembangunan infrastruktur, energi, listrik, urbanisasi, serta ekspansi industri pertambangan.

PT Hexindo Adiperkasa Tbk (HEXA) menyatakan, permintaan produk alat berat saat ini mengalami peningkatan. Berbagai strategi penjualan dan pemasaran pun diterapkan guna memenuhi permintaan itu, salah satunya guna mendorong penjualan produk alat berat Foton. 

“Permintaan heavy duty truck cukup tinggi di Indonesia sehingga berbagai strategi penjualan dan pemasaran telah disiapkan Hexindo untuk mendorong penjualan Foton di Indonesia dengan dukungan tim Foton Indonesia,” kata Presiden Direktur Hexindo Adiperkasa Dwi Swasono dalam keterangannya, Jakarta, Kamis (13/11/2025).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/31/320/2963362/ini-tantangan-digitalisasi-pada-industri-alat-berat-KC8K1OhfLw.png
Ini Tantangan Digitalisasi pada Industri Alat Berat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/10/11/320/1962614/sewa-alat-berat-crane-di-ri-lebih-seksi-dibanding-thailand-asP2RF15bJ.jpg
Sewa Alat Berat Crane di RI Lebih Seksi Dibanding Thailand
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/11/04/320/1533291/sektor-konstruksi-jadi-target-penjualan-alat-berat-DGKtljcZPO.jpg
Sektor Konstruksi Jadi Target Penjualan Alat Berat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/11/04/320/1533288/harga-komoditas-anjlok-penjualan-alat-berat-turun-3-MQA2fLWUxD.jpg
Harga Komoditas Anjlok, Penjualan Alat Berat Turun 3%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2015/10/15/320/1232200/pengusaha-minta-jokowi-perketat-impor-alat-berat-a0L7Vyv9po.jpg
Pengusaha Minta Jokowi Perketat Impor Alat Berat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2015/10/15/320/1232198/produksi-alat-berat-drop-akibat-pelemahan-sektor-tambang-UgAHYh5fdH.jpg
Produksi Alat Berat Drop akibat Pelemahan Sektor Tambang
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement