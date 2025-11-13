Bos Danantara Temui 5 CEO Perusahaan Besar Australia, Bahas Investasi Kesehatan hingga Nikel

Rosan P. Roeslani, bertemu lima CEO perusahaan besar Australia di Sydney. (Foto :Okezone.com/MPI)

SYDNEY - Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara, Rosan P. Roeslani, bertemu lima CEO perusahaan besar Australia di Sydney. Pertemuan tersebut membahas rencana investasi strategis di sektor kesehatan hingga nikel.

Rosan menjelaskan penguatan hubungan ekonomi Indonesia–Australia yang terus meningkat. Lima tahun terakhir, nilai investasi Australia di Indonesia mencapai USD 2,8 miliar, dengan sektor dominan meliputi pertambangan, perhotelan, dan layanan kesehatan.

Sementara itu, nilai perdagangan bilateral kedua negara mencapai USD 15,4 miliar pada 2024 atau naik 23,5 persen dibanding tahun sebelumnya.

"Indonesia siap bertransformasi menjadi pusat investasi hijau dan bernilai tambah di kawasan," ungkap Rosan, Kamis (13/11/2025).

Ia turut menyampaikan peluang investasi Indonesia yang menjadi fokus kerja sama bilateral, mulai dari hilirisasi sumber daya alam, energi baru dan terbarukan, hingga sektor kesehatan.

"Sektor kesehatan diproyeksikan memiliki belanja mencapai USD 138 miliar pada 2040, didukung pembentukan KEK Kesehatan di Bali dan Batam," jelasnya.

Adapun pertemuan ini juga terjadi sejalan dengan rangkaian kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia ke Australia dan berfokus pada penguatan kerja sama ekonomi serta investasi kedua negara.