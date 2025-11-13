Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bos Danantara Temui 5 CEO Perusahaan Besar Australia, Bahas Investasi Kesehatan hingga Nikel

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Kamis, 13 November 2025 |20:09 WIB
Bos Danantara Temui 5 CEO Perusahaan Besar Australia, Bahas Investasi Kesehatan hingga Nikel
Rosan P. Roeslani, bertemu lima CEO perusahaan besar Australia di Sydney. (Foto :Okezone.com/MPI)
A
A
A

SYDNEY - Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara, Rosan P. Roeslani, bertemu lima CEO perusahaan besar Australia di Sydney. Pertemuan tersebut membahas rencana investasi strategis di sektor kesehatan hingga nikel.

Rosan menjelaskan penguatan hubungan ekonomi Indonesia–Australia yang terus meningkat. Lima tahun terakhir, nilai investasi Australia di Indonesia mencapai USD 2,8 miliar, dengan sektor dominan meliputi pertambangan, perhotelan, dan layanan kesehatan.

Sementara itu, nilai perdagangan bilateral kedua negara mencapai USD 15,4 miliar pada 2024 atau naik 23,5 persen dibanding tahun sebelumnya.

"Indonesia siap bertransformasi menjadi pusat investasi hijau dan bernilai tambah di kawasan," ungkap Rosan, Kamis (13/11/2025).

Ia turut menyampaikan peluang investasi Indonesia yang menjadi fokus kerja sama bilateral, mulai dari hilirisasi sumber daya alam, energi baru dan terbarukan, hingga sektor kesehatan.

"Sektor kesehatan diproyeksikan memiliki belanja mencapai USD 138 miliar pada 2040, didukung pembentukan KEK Kesehatan di Bali dan Batam," jelasnya.

Adapun pertemuan ini juga terjadi sejalan dengan rangkaian kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia ke Australia dan berfokus pada penguatan kerja sama ekonomi serta investasi kedua negara.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/320/3183025//dony_oskaria-8UtK_large.jpg
Purbaya Redenominasi Rupiah Rp1.000 Jadi Rp1, Danantara Minta Tak Perlu Khawatir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/320/3183023//prabowo_subianto-aZYD_large.jpg
Prabowo Bertemu Paul Keating di Sydney, Tukar Pikiran soal Danantara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/320/3183022//whoosh-xKHz_large.jpg
Ini Skema Pembayaran Utang Kereta Cepat Whoosh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/320/3183021//whoosh-n4sx_large.png
Danantara Bakal Kelola Operasional Kereta Cepat Whoosh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/320/3182844//bos_danantara_soal_merger_goto_dan_grab-yEK8_large.jpg
Bos Danantara Buka Suara soal Keterlibatan Merger Grab dan GOTO
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/470/3182598//kota_tua-p7ex_large.jpg
Revitalisasi Kota Tua Dimulai 2026, Danantara Urus Aset
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement