Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Buyback Saham BMRI, Aksi Korporasi Dinanti Investor

Feby Novalius , Jurnalis-Jum'at, 14 November 2025 |17:31 WIB
Buyback Saham BMRI, Aksi Korporasi Dinanti Investor
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) melakukan pembelian kembali saham (buyback). (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA — Langkah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) melakukan pembelian kembali saham (buyback) mendapat sorotan positif. Aksi ini tidak hanya mencerminkan fundamental yang kuat dari bank pelat merah terbesar di Indonesia, tetapi juga memberikan katalis positif bagi pergerakan harga saham BMRI.

Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas, Nafan Aji Gusta, menjelaskan bahwa buyback merupakan salah satu aksi korporasi yang paling dinanti oleh pelaku pasar. Ia menilai kebijakan tersebut akan memperkuat kepercayaan investor dan menjaga valuasi saham agar kembali mencerminkan kinerja keuangan perusahaan.

“Buyback ini menjadi aksi korporasi yang menarik, dan memang paling ditunggu oleh investor. Begitu pengumuman dilakukan, saham BMRI langsung menunjukkan tren bullish. Jadi, wajar jika hal itu mencerminkan respons positif terhadap rencana buyback,” ujarnya, Jumat (14/11/2025).

Menurut Nafan, tujuan utama buyback Bank Mandiri adalah untuk mengembalikan performa harga saham agar selaras dengan fundamental perusahaan, sekaligus meningkatkan likuiditas serta kapitalisasi pasar (market cap). Langkah ini juga diharapkan mendorong partisipasi aktif investor untuk kembali mengakumulasi saham BMRI.

Bank Mandiri sebelumnya telah mengumumkan rencana buyback saham senilai Rp1,17 triliun yang disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada 25 Maret 2025 di Plaza Mandiri, Jakarta. Dana buyback ini akan bersumber dari kas internal perseroan dan dapat dilakukan secara bertahap atau sekaligus dalam jangka waktu maksimal 12 bulan setelah mendapat persetujuan RUPS.

Dalam keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), manajemen Bank Mandiri menjelaskan bahwa aksi tersebut bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan investor terhadap nilai jangka panjang saham BMRI, sekaligus mencerminkan optimisme terhadap prospek bisnis perusahaan. Selain buyback, RUPST juga menyetujui pembagian dividen tunai sebesar Rp43,5 triliun, yang setara dengan 78% dari laba bersih tahun buku 2024 yang mencapai Rp55,78 triliun.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/278/3183186//bei-aGuc_large.jpeg
OJK Tegaskan Pasar Modal Bukan Arena Judi, Investasi Harus Legal dan Logis!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/278/3183105//saham-HCOp_large.jpg
Aksi Buyback Saham Bank Jadi Sentimen Positif Pasar Modal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/278/3182971//saham-wXuM_large.jpg
Wall Street Variatif, Investor Tunggu Akhir Shutdown AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/278/3180225//bri-lXeS_large.png
BBRI Siapkan Dana Rp2,5 Triliun untuk Buyback Saham
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/278/3179591//rups_mandiri-I9Hv_large.jpg
Bank Mandiri Catat Laba Bersih Rp37,7 Triliun, Kredit Tumbuh 11% 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/278/3177556//ihsg-VFl0_large.jpg
10 Saham Paling Tertekan Pekan Ini, Ada yang Anjlok hingga 14%
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement