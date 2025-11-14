Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Biomassa Jadi Senjata Indonesia Hadapi Krisis Energi dan Perubahan Iklim

Feby Novalius , Jurnalis-Jum'at, 14 November 2025 |19:05 WIB
Biomassa Jadi Senjata Indonesia Hadapi Krisis Energi dan Perubahan Iklim
Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP30) UNFCCC di Belem, Brasil. (Foto: Okezone.com/Kemenhut)
A
A
A

JAKARTA – Indonesia menegaskan komitmennya dalam transisi menuju energi bersih berbasis kehutanan pada Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP30) UNFCCC di Belem, Brasil. Transisi menuju energi bersih kini bukan lagi pilihan, melainkan keharusan bagi setiap negara yang berkomitmen pada keberlanjutan.

“Dalam jalur keberlanjutan global ini, hutan tanaman industri memiliki peran strategis dan transformatif yang sering kali belum sepenuhnya diperhatikan,” ujar Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Kehutanan, Laksmi Wijayanti, Jumat (14/11/2025).

Pemerintah telah mengarahkan pembangunan hutan tanaman industri tidak hanya sebagai penghasil kayu legal, tetapi juga sebagai sumber utama biomassa berkelanjutan yang mendukung pengurangan emisi karbon.

“Pemerintah menyediakan iklim investasi hijau melalui kejelasan regulasi, insentif berkelanjutan, dan standar legalitas hutan seperti SVLK sebagai paspor hijau untuk setiap produk biomassa. Dengan kolaborasi dan inovasi, hutan kita akan menjadi solusi konkret bagi transformasi ekonomi dan kesejahteraan sosial,” ujarnya.

Sementara itu, Staf Ahli Menteri Bidang Revitalisasi Industri Kehutanan Kementerian Kehutanan, Novia Widyaningtyas, menambahkan bahwa Indonesia terus memperkuat komitmen iklimnya melalui peningkatan target pengurangan emisi nasional.

“Indonesia telah meningkatkan ambisi penurunan emisi dari 29 persen menjadi 31,89 persen tanpa syarat, dan dari 41 persen menjadi 43,20 persen dengan dukungan internasional. Komitmen ini dituangkan dalam Enhanced NDC yang mengarahkan Indonesia menuju FOLU Net Sink 2030,” jelas Novia.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/320/3183096//biomassa-XTQy_large.jpg
Bye Batu Bara, Pasokan Biomassa untuk PLTU Tak Akan Kekurangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/320/3182195//bioenergi-OjVe_large.jpg
RI Punya Harta Karun Bioenergi, Jadi Pilar Ketahanan Energi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/320/3182010//medco-QYrU_large.jpg
MedcoEnergi (MEDC) Gabung OGMP 2.0, Lapor Emisi Metana di Industri Migas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/320/3181975//pgn-6MeV_large.jpg
Kurangi Impor, Pemanfaatan CNG Diperluas untuk Kebutuhan Energi di RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/320/3181721//gas_bumi-4zaq_large.jpg
Sulap Limbah Jadi Energi Terbarukan, PGN Mulai Bangun Titik Injeksi Biomethane di Pagardewa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/320/3181669//pembangkit_listrik-SFWC_large.jpg
Pasok Listrik ke KEK, PLTBg Sei Mangkei Turunkan Emisi Setara 8.000 Mobil Bensin
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement