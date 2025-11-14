Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

1.500 SPPG Ditargetkan Punya Sertifikat Halal Hingga Akhir 2025

Feby Novalius , Jurnalis-Jum'at, 14 November 2025 |19:33 WIB
1.500 SPPG Ditargetkan Punya Sertifikat Halal Hingga Akhir 2025
BPJPH menargetkan sebanyak 1.500 SPPG telah memperoleh sertifikat halal pada akhir 2025. (Foto: Okezone.com/MPI)
JAKARTA - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berencana untuk memproses sertifikasi halal bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terlibat dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). BPJPH menargetkan sebanyak 1.500 SPPG telah memperoleh sertifikat halal pada akhir 2025, sebagai bagian dari upaya meningkatkan standar keamanan dan kualitas gizi dalam layanan makanan bagi masyarakat.

Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH, Mamat S. Burhanudin, menjelaskan bahwa saat ini BPJPH tengah menjalin koordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memproses sertifikasi halal bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Hingga saat ini, baru sekitar 30 SPPG yang telah berhasil mendapatkan sertifikat halal.

"Komunikasi dengan BGN dilakukan untuk sertifikat halal 1.500 SPPG," ujarnya, dalam Training of Trainer (ToT) Ekonomi dan Keuangan Syariah yang digelar Forjukafi dan Bank Indonesia di Sari Pacific, Jakarta, Jumat (14/11/2025).

Setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) nantinya akan memiliki satu penyelia yang bertanggung jawab untuk mengawasi seluruh proses produksi dan memastikan produk yang dihasilkan memenuhi standar dan ketentuan halal.

"Kami bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk melatih penyelia tersebut. Penyelia atau auditor halal internal ini akan ditempatkan di masing-masing SPPG," ujar Mamat.

Setelah penyelia dilatih, proses sertifikasi halal dapat dimulai. SPPG yang ingin mendapatkan sertifikat halal dapat mendaftar untuk diproses.

 

