HOME FINANCE HOT ISSUE

Purbaya Pastikan Penagihan Utang BLBI Tetap Jalan Meski Satgas Dibubarkan

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 14 November 2025 |19:56 WIB
Purbaya Pastikan Penagihan Utang BLBI Tetap Jalan Meski Satgas Dibubarkan
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan penagihan utang obligor tetap berjalan. (Foto: Okezone.com/IMG)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan penagihan utang obligor tetap berjalan meski Satuan Tugas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) kemungkinan besar dibubarkan dalam waktu dekat. Pemerintah masih melakukan kajian mengenai pembubaran satgas tersebut, yang evaluasinya sudah berlangsung sejak akhir September 2025.

“Itu masih pertimbangan. Jadi begini, kalau itu nggak ada, kita akan kerja sendiri. Dia cuman nama doang ada Satgas terus bikin ribut tapi hasilnya minimal. Tapi saya akan pelajari dulu, tapi dalam waktu dekat,” ujar Purbaya dalam media briefing, Jumat (14/11/2025).

Purbaya menegaskan bahwa sekalipun Satgas BLBI dihentikan, pemerintah tetap memiliki mekanisme lain untuk mengejar piutang para obligor melalui tim khusus yang dimiliki lembaga terkait.

“Masih aja kita kejar terus tapi nggak dalam Satgas. Orang kita cukup canggih mengejar aset, kalau di LPS kita punya tim khusus untuk tracing aset, asetnya nggak bisa lari,” ujarnya.

Sebelumnya, Purbaya juga menyampaikan bahwa jika hasil evaluasi menunjukkan Satgas BLBI tidak efektif menarik piutang sejak dibentuk pada 2021, ia akan mempertimbangkan untuk membubarkannya.

 

Halaman:
1 2
