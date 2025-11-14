Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Purbaya Pastikan Tidak Ada Tumpang Tindih Pengawasan Belanja Pusat dan Daerah

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 14 November 2025 |20:23 WIB
Purbaya Pastikan Tidak Ada Tumpang Tindih Pengawasan Belanja Pusat dan Daerah
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjamin tidak akan terjadi tumpang tindih kewenangan antara satgas. (Foto: Okezone.com/IMG)
A
A
A

JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjamin tidak akan terjadi tumpang tindih kewenangan antara satgas yang sedang dibentuk pemerintah dan tugas Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) terkait instruksi Presiden untuk memperkuat pengawasan belanja pemerintah pusat dan daerah.

Secara historis, terang Purbaya, fungsi monitoring penyerapan belanja pemerintah memang berada di lingkup Istana, melalui unit seperti UKP4 dan kemudian Kantor Staf Presiden (KSP). Saat ini, tugas tersebut telah dialihkan ke Tim Percepatan Program Pembangunan di bawah Kemenko Perekonomian.

“Untuk monitoring penyerapan belanja, memang kalau lihat sejarahnya, monitoring penyerapan belanja itu dilakukan di UKP4 sama KSP kan? Itu memang di Istana. Dan sekarang sudah ada Tim Percepatan Program Pembangunan, tim yang dibuat Kemenko Perekonomian untuk percepatan program pemerintah. Itu ada Pokja I kalau enggak salah yang memonitoring penyerapan anggaran. Memang sudah dialihkan ke sana, jadi enggak ada isu itu,” kata Purbaya dalam media briefing, Jumat (14/11/2025).

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dikabarkan memberi instruksi agar Mensesneg mengoordinasikan pemeriksaan belanja kementerian/lembaga serta pemerintah daerah, sebagai bagian dari upaya mempercepat realisasi anggaran dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Instruksi ini sempat menimbulkan pertanyaan terkait potensi overlap dengan inisiatif Kemenkeu yang juga tengah membentuk satgas penyisiran belanja.

Menanggapi hal itu, Purbaya memastikan bahwa pembagian tugas sudah jelas. Ia menyebut bahwa proses penyisiran dan realokasi anggaran K/L yang tidak terserap hingga akhir Oktober akan dikerjakan satgas khusus yang notabene bukan di bawah dirinya langsung.

“Nanti mereka yang ngerjain satgas tersebut yang ngerjakan, bukan saya lagi. Saya ngerjain yang lain, kan banyak. Jadi enggak ada masalah. Emang seperti itu desainnya. Itu kita jalankan dulu karena satgas seperti itu belum ada. Begitu satgas ada ya sudah. Kemudian Pak Mensesneg kan di sana, selesai lebih cepat,” ujarnya.

 

Halaman:
1 2
