Purbaya Buka Kesempatan 300 Lulusan SMA Jadi Pegawai Bea Cukai

Merekrut lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebagai pegawai baru di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (Foto: Okezone.com/Bea Cukai)

JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membuka kemungkinan merekrut lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebagai pegawai baru di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Menurutnya, sudah ada aturan Kementerian Keuangan yang berencana merekrut sekitar 300 lulusan SMA dari berbagai daerah di Indonesia, yang nantinya akan diterima langsung di masing-masing wilayah.

“Udah lihat kan kita petugas di mana-mana. Sebagian juga karena kurang orang, kita akan rekrut 300 lulusan SMA dari seluruh Indonesia. Direkrut di masing-masing lokasinya nanti," kata Purbaya dalam media briefing, Jumat (14/11/2025).

Purbaya menilai bahwa struktur pegawai Bea Cukai tidak boleh hanya berisi tenaga teknis, melainkan juga membutuhkan lebih banyak petugas lapangan.

"Bea Cukai itu kan butuh tenaga lapangan tuh, jangan semua bawa tenaga teknisnya, teknis-teknis yang ngambilin Bea Cukai itu," ujar Purbaya.

Adapun untuk rekrutmen tahun 2026, formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) hanya akan dibuka khusus bagi lulusan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), mengingat pada tahun ini Kemenkeu telah menerima 1.100 pegawai dari non-STAN.

“Next-nya STAN semua. Karena 1.100 sebelumnya sudah direkrut dari luar STAN," ujar Purbaya.

Sebelumnya, Purbaya telah menetapkan target perekrutan 19.500 pegawai baru di lingkungan Kementerian Keuangan untuk periode 2025-2029.

Penambahan ini diperlukan guna mengantisipasi kebutuhan SDM akibat pensiun, meninggal dunia, pengunduran diri, maupun perpindahan instansi.