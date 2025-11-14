Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Purbaya Buka Kesempatan 300 Lulusan SMA Jadi Pegawai Bea Cukai

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 14 November 2025 |19:59 WIB
Purbaya Buka Kesempatan 300 Lulusan SMA Jadi Pegawai Bea Cukai
Merekrut lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebagai pegawai baru di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (Foto: Okezone.com/Bea Cukai)
A
A
A

JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membuka kemungkinan merekrut lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebagai pegawai baru di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Menurutnya, sudah ada aturan Kementerian Keuangan yang berencana merekrut sekitar 300 lulusan SMA dari berbagai daerah di Indonesia, yang nantinya akan diterima langsung di masing-masing wilayah.

“Udah lihat kan kita petugas di mana-mana. Sebagian juga karena kurang orang, kita akan rekrut 300 lulusan SMA dari seluruh Indonesia. Direkrut di masing-masing lokasinya nanti," kata Purbaya dalam media briefing, Jumat (14/11/2025).

Purbaya menilai bahwa struktur pegawai Bea Cukai tidak boleh hanya berisi tenaga teknis, melainkan juga membutuhkan lebih banyak petugas lapangan.

"Bea Cukai itu kan butuh tenaga lapangan tuh, jangan semua bawa tenaga teknisnya, teknis-teknis yang ngambilin Bea Cukai itu," ujar Purbaya.

Adapun untuk rekrutmen tahun 2026, formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) hanya akan dibuka khusus bagi lulusan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), mengingat pada tahun ini Kemenkeu telah menerima 1.100 pegawai dari non-STAN.

“Next-nya STAN semua. Karena 1.100 sebelumnya sudah direkrut dari luar STAN," ujar Purbaya.

Sebelumnya, Purbaya telah menetapkan target perekrutan 19.500 pegawai baru di lingkungan Kementerian Keuangan untuk periode 2025-2029.

Penambahan ini diperlukan guna mengantisipasi kebutuhan SDM akibat pensiun, meninggal dunia, pengunduran diri, maupun perpindahan instansi.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/320/3183624//purbaya-EXd4_large.jpg
Purbaya Pastikan Penagihan Utang BLBI Tetap Jalan Meski Satgas Dibubarkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/320/3183613//purbaya-yK41_large.jpg
Purbaya Berhasil Tagih Rp8 Triliun dari Tunggakan Pajak Rp60 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/320/3183589//purbaya-CZQ7_large.jpg
Purbaya Peringatkan Perusahaan Besar, Manipulasi Harga Izin Impor Dicabut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/320/3183585//kereta_cepat-hHS7_large.jpg
Meski Enggan, Purbaya Ikuti Arahan Prabowo untuk Gunakan APBN Bayar Utang Whoosh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/320/3183580//purbaya-l4Tn_large.jpg
Purbaya: Redenominasi Rupiah Bukan Kewenangan Kemenkeu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/320/3183239//purbaya-gNpA_large.jpg
Purbaya Kaget Harga Barang Impor Rp117 Ribu, Dijual Rp50 Juta
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement