Sidak Bea Cukai Tanjung Perak Surabaya, Ini Pesan Purbaya

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meninjau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) Tanjung Perak dan Kantor Balai Laboratorium Bea dan Cukai (KBLBC) Kelas II Surabaya, Selasa (11/11/2025).

Purbaya meninjau langsung proses pemeriksaan barang dengan mencocokkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan kondisi fisik barang di lapangan. Melalui peninjauan ini, ia ingin memastikan proses bisnis kepabeanan berjalan sesuai prosedur serta mendukung kelancaran arus logistik nasional.

“Saya melihat langsung proses pemeriksaan kontainer, hasilnya bagus. Tadi juga saya lihat pengoperasian kontainer scanner yang baru dipasang sekitar dua minggu lalu. Meskipun belum sempurna, saya yakin alat ini akan semakin meningkatkan dan mempercepat kemampuan pegawai Bea dan Cukai dalam melakukan pemeriksaan barang,” ujar Purbaya dalam keterangan resmi.

Usai meninjau pelabuhan, Purbaya melanjutkan kunjungan ke KBLBC Kelas II Surabaya, yang berperan penting dalam mendukung tugas dan fungsi Bea dan Cukai melalui pengujian serta identifikasi barang secara laboratoris.

Laboratorium ini juga menjalankan fungsi pengembangan fasilitas pengujian sesuai peraturan perundang-undangan.