Deretan Saham Terlemah di Pekan Ini, SPMA hingga PGLI Turun Paling Dalam

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami penurunan 0,29?lam sepekan. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat 10 saham dengan penurunan terbesar selama perdagangan pekan ini, 10-14 November 2025. Hal ini sejalan dengan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang mengalami penurunan 0,29% dalam sepekan dan ditutup pada level 8.370,436.

Peringkat pertama top 10 losers ditempati oleh saham PT Suparma Tbk (SPMA), terjun bebas sebesar 21,17%. Harga sahamnya anjlok dari Rp368 menjadi Rp268 per saham.

Disusul oleh PT Pembangunan Graha Lestari Indah Tbk (PGLI) yang menyusut 20% ke Rp392 dari posisi pekan sebelumnya di Rp490.

Berdasarkan statistik BEI, Sabtu (15/11/2025), berikut adalah deretan 10 saham penghuni top losers sepekan:

1. PT Suparma Tbk (SPMA) merosot 21,17% ke Rp268.

2. PT Pembangunan Graha Lestari Indah Tbk (PGLI) menyusut 20% ke Rp392.

3. PT Hotel Fitra International Tbk (FITT) melemah 19,90% ke Rp765.

4. PT Radana Bhaskara Finance Tbk (HDFA) tergelincir 15,54% ke Rp163.

5. PT Sinergi Multi Lestarindo Tbk (SMLE) tertekan 13,82% ke Rp262.