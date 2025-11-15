Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Deretan Saham Terlemah di Pekan Ini, SPMA hingga PGLI Turun Paling Dalam

Feby Novalius , Jurnalis-Sabtu, 15 November 2025 |16:15 WIB
Deretan Saham Terlemah di Pekan Ini, SPMA hingga PGLI Turun Paling Dalam
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami penurunan 0,29?lam sepekan. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat 10 saham dengan penurunan terbesar selama perdagangan pekan ini, 10-14 November 2025. Hal ini sejalan dengan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang mengalami penurunan 0,29% dalam sepekan dan ditutup pada level 8.370,436.

Peringkat pertama top 10 losers ditempati oleh saham PT Suparma Tbk (SPMA), terjun bebas sebesar 21,17%. Harga sahamnya anjlok dari Rp368 menjadi Rp268 per saham.

Disusul oleh PT Pembangunan Graha Lestari Indah Tbk (PGLI) yang menyusut 20% ke Rp392 dari posisi pekan sebelumnya di Rp490.

Berdasarkan statistik BEI, Sabtu (15/11/2025), berikut adalah deretan 10 saham penghuni top losers sepekan:

1. PT Suparma Tbk (SPMA) merosot 21,17% ke Rp268.

2. PT Pembangunan Graha Lestari Indah Tbk (PGLI) menyusut 20% ke Rp392.

3. PT Hotel Fitra International Tbk (FITT) melemah 19,90% ke Rp765.

4. PT Radana Bhaskara Finance Tbk (HDFA) tergelincir 15,54% ke Rp163.

5. PT Sinergi Multi Lestarindo Tbk (SMLE) tertekan 13,82% ke Rp262.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/278/3183698//ihsg-nx5O_large.jpg
10 Saham Top Gainers Pekan Ini, UANG Melesat 177%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/278/3183682//ihsg-bqIm_large.jpg
IHSG Sepekan Turun ke 8.370, Volume Transaksi Nyaris Dua Kali Lipat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/278/3183592//saham-WYxJ_large.jpg
Buyback Saham BMRI, Aksi Korporasi Dinanti Investor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/278/3183578//ihsg-kslI_large.jpg
IHSG Ditutup Melemah Tipis pada Level 8.370
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/278/3183525//ihsg_sesi_i-TKil_large.jpg
IHSG Sesi I Naik 0,15 Persen ke 8.384
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/320/3183482//ihsg_dibuka_menguat-hcbt_large.jpg
IHSG Dibuka Menguat ke 8.378 Jelang Akhir Pekan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement