HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Awal 2026 Ditutup Menguat Tipis pada Level 8.646

Feby Novalius , Jurnalis-Jum'at, 02 Januari 2026 |16:49 WIB
IHSG Awal 2026 Ditutup Menguat Tipis pada Level 8.646
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat pada awal perdagangan 2026. (Foto: Okezone.com/Freepik)
JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat pada awal perdagangan 2026. IHSG berakhir naik 0,03% ke 8.646.

Meski IHSG menguat, sejumlah indeks saham seperti LQ45 turun 0,64% menjadi 846,572, dan IDXLQ45LCL turun 0,42% menjadi 116,035.

Kemudian IDX30 turun 0,49% menjadi 437,244, dan IDX80 turun 0,47% menjadi 132,558.

Total volume transaksi tercatat 24,2 miliar lembar saham dengan nilai transaksi Rp11,7 triliun. Sebanyak 487 saham menguat, 228 saham melemah, dan 243 saham stagnan.

Sejumlah indeks utama turut mencatat penguatan, seperti LQ45 menguat 0,31%, indeks JII naik 1,03%, IDX30 menguat tipis 0,04%, serta MNC36 menguat 0,17%.

Pada sesi I perdagangan, sektor yang menguat meliputi energi, konsumer non-siklikal, konsumer siklikal, infrastruktur, properti, transportasi, industri, teknologi, dan bahan baku. Sementara itu, sektor keuangan dan kesehatan masih melemah.

 

