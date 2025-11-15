Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Limbah Hasil Tani hingga Sawit Kini Bernilai Jual untuk Pembangkit

Feby Novalius , Jurnalis-Sabtu, 15 November 2025 |13:03 WIB
Limbah Hasil Tani hingga Sawit Kini Bernilai Jual untuk Pembangkit
Kini pasokan biomassa dari petani, koperasi, hingga pelaku UMKM dapat terhubung langsung ke pembangkit Adipala. (Foto: Okezone.com/PLN)
A
A
A

JAKARTA - Transisi energi Indonesia memasuki babak baru dengan beroperasinya sistem digitalisasi rantai pasok biomassa di PLTU Adipala, Cilacap. Kini pasokan biomassa dari petani, koperasi, hingga pelaku UMKM dapat terhubung langsung ke pembangkit.

Direktur Manajemen Pembangkitan PLN, Rizal Calvary Marimbo, menjelaskan, digitalisasi biomassa merupakan tonggak penting dalam pengelolaan energi primer yang berkelanjutan.

“Kami melihat biomassa sebagai peluang strategis, bukan hanya untuk diversifikasi energi, tetapi juga untuk membuka ruang partisipasi masyarakat dalam ekosistem energi nasional. Digitalisasi melalui marketplace ini memungkinkan proses yang lebih transparan, efisien, dan berdampak langsung bagi ekonomi lokal,” ujar Rizal, Sabtu (15/11/2025).

Sebagai operator pembangkit, PLN Indonesia Power memainkan peran sentral dalam memastikan kesiapan infrastruktur, sistem pembakaran, serta pelatihan SDM untuk menyerap biomassa secara optimal. PLTU Adipala menjadi salah satu unit pionir yang telah mengadopsi cofiring biomassa dan kini menjadi lokasi percontohan integrasi marketplace dalam operasional pembangkit.

“Digitalisasi ini bukan hanya soal efisiensi operasional, tapi juga tentang menciptakan ekosistem energi yang lebih inklusif. Kami ingin memastikan bahwa transisi energi juga membawa manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar pembangkit,” ujar Direktur Operasi Pembangkit Batubara PLN Indonesia Power, Hanafi Nur Rifa’i.

Sebagai informasi, marketplace biomassa ini merupakan platform digital yang menghubungkan penyedia biomassa lokal seperti petani, koperasi, dan pelaku UMKM dengan unit pembangkit listrik berbasis cofiring. Aplikasi ini memungkinkan proses transaksi, distribusi, dan pelaporan biomassa dilakukan secara transparan, real-time, dan terintegrasi dengan sistem operasional pembangkit.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/320/3183626//penjualan_karbon-2PF8_large.jpg
Sejarah Baru, Indonesia Jual 12 Juta Ton Karbon ke Norwegia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/320/3183593//cop-Kuxp_large.jpg
Biomassa Jadi Senjata Indonesia Hadapi Krisis Energi dan Perubahan Iklim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/320/3183318//listrik_pln-yEDK_large.jpg
Diskon Listrik 50 Persen PLN di November 2025: Syarat, Jadwal hingga Cara Dapatnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/320/3183276//diskon_listrik-nJRV_large.jpg
Ini Rincian Daya Listrik yang Dapat Diskon Listrik PLN 50 Persen hingga 23 November 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/320/3183096//biomassa-XTQy_large.jpg
Bye Batu Bara, Pasokan Biomassa untuk PLTU Tak Akan Kekurangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/320/3182486//pltgu-aJ1b_large.jpg
PLTGU Tambak Lorok Hasilkan Listrik 1,6 GW dengan Teknologi Ramah Lingkungan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement