Limbah Hasil Tani hingga Sawit Kini Bernilai Jual untuk Pembangkit

Kini pasokan biomassa dari petani, koperasi, hingga pelaku UMKM dapat terhubung langsung ke pembangkit Adipala. (Foto: Okezone.com/PLN)

JAKARTA - Transisi energi Indonesia memasuki babak baru dengan beroperasinya sistem digitalisasi rantai pasok biomassa di PLTU Adipala, Cilacap. Kini pasokan biomassa dari petani, koperasi, hingga pelaku UMKM dapat terhubung langsung ke pembangkit.

Direktur Manajemen Pembangkitan PLN, Rizal Calvary Marimbo, menjelaskan, digitalisasi biomassa merupakan tonggak penting dalam pengelolaan energi primer yang berkelanjutan.

“Kami melihat biomassa sebagai peluang strategis, bukan hanya untuk diversifikasi energi, tetapi juga untuk membuka ruang partisipasi masyarakat dalam ekosistem energi nasional. Digitalisasi melalui marketplace ini memungkinkan proses yang lebih transparan, efisien, dan berdampak langsung bagi ekonomi lokal,” ujar Rizal, Sabtu (15/11/2025).

Sebagai operator pembangkit, PLN Indonesia Power memainkan peran sentral dalam memastikan kesiapan infrastruktur, sistem pembakaran, serta pelatihan SDM untuk menyerap biomassa secara optimal. PLTU Adipala menjadi salah satu unit pionir yang telah mengadopsi cofiring biomassa dan kini menjadi lokasi percontohan integrasi marketplace dalam operasional pembangkit.

“Digitalisasi ini bukan hanya soal efisiensi operasional, tapi juga tentang menciptakan ekosistem energi yang lebih inklusif. Kami ingin memastikan bahwa transisi energi juga membawa manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar pembangkit,” ujar Direktur Operasi Pembangkit Batubara PLN Indonesia Power, Hanafi Nur Rifa’i.

Sebagai informasi, marketplace biomassa ini merupakan platform digital yang menghubungkan penyedia biomassa lokal seperti petani, koperasi, dan pelaku UMKM dengan unit pembangkit listrik berbasis cofiring. Aplikasi ini memungkinkan proses transaksi, distribusi, dan pelaporan biomassa dilakukan secara transparan, real-time, dan terintegrasi dengan sistem operasional pembangkit.