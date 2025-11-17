Advertisement
HOME FINANCE

GenKBiz dan Star Festival Batam 2025, Inisiatif KB Bank Dukung Semangat Wirausaha Muda

Agustina Wulandari , Jurnalis-Senin, 17 November 2025 |12:51 WIB
GenKBiz dan Star Festival Batam 2025, Inisiatif KB Bank Dukung Semangat Wirausaha Muda
KB Bank menggelar GenKBiz dan Star Festival Batam 2025 di Politeknik Negeri Batam pada 13–14 November 2025. (Foto: dok KB Bank)
BATAM – KB Bank kembali menggelar kegiatan inspiratif dalam mendorong pertumbuhan generasi muda Indonesia. Kegiatan tersebut diwujudkan melalui “Generasi Kreatif Siap Jadi Pebisnis (GenKBiz)” dan “Star Festival Batam 2025” yang diselenggarakan di Politeknik Negeri Batam pada 13–14 November 2025.  

GenKBiz 2025 mencuri perhatian wirausaha muda Batam. Ratusan peserta dari berbagai sekolah,  universitas, dan komunitas di Batam antusias berpartisipasi dalam acara tersebut.

Kegiatan ini merupakan ajang kompetisi kewirausahaan yang diinisiasi oleh KB Bank sebagai wadah bagi generasi muda, khususnya Gen Z, untuk mengembangkan ide bisnis yang kreatif dan  berdampak sosial. Dalam ajang ini, para  peserta menampilkan gagasan usaha yang  berfokus pada inovasi digital,  greenpreneurship, serta pemberdayaan  masyarakat. 

Setelah melalui proses seleksi yang ketat,  sebanyak 20 semifinalis terpilih mengikuti  bootcamp intensif pada 13 November 2025  bersama para mentor profesional dan praktisi  bisnis.

Para peserta mendapatkan  pembekalan mengenai strategi pengembangan bisnis, pengelolaan keuangan,  pemasaran digital, hingga inovasi produk. Kegiatan berlanjut dengan Final Pitching pada 14 November 2025, di mana 10 finalis terbaik berkompetisi memperebutkan gelar juara  GenKBiz Batam 2025 di hadapan dewan juri  dan publik.

Telusuri berita finance lainnya
