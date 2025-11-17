IHSG Sesi I Makin Kokoh di Level 8.434

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berakhir di zona hijau pada perdagangan sesi pertama. Indeks saham naik 0,76% atau 63,76 poin ke level 8.434.

Siang ini, Senin (17/11/2025), total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 23,17 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp11,02 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 1,63 juta kali. Adapun, sebanyak 344 saham harganya naik, 274 saham harganya turun, dan 195 saham lain harganya stagnan.

Sektor teknologi turun 0,09%, sektor bahan baku turun 0,75%, sektor kesehatan turun 0,57%, sektor energi naik 1,29%, sektor industri naik 0,20%, sektor keuangan naik 0,65%, sektor siklikal naik 1,87%, sektor non-siklikal naik 0,46%, sektor infrastruktur naik 0,72%, sektor transportasi naik 0,71%, dan sektor properti naik 2,12%.