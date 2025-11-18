Advertisement
HOME FINANCE

Buktikan Kepemimpinan Keberlanjutan di Asia, BRI Raih Tiga Penghargaan ASRA 2025

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Selasa, 18 November 2025 |17:09 WIB
Buktikan Kepemimpinan Keberlanjutan di Asia, BRI Raih Tiga Penghargaan ASRA 2025
BRI berhasil meraih tiga penghargaan di ASRA 2025. (Foto: dok BRI)
A
A
A

SINGAPURA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk meraih pengakuan internasional atas komitmennya dalam menyajikan pelaporan keberlanjutan yang transparan, komprehensif, dan selaras dengan standar global.

Pada ajang Asia Sustainability Reporting Awards (ASRA) 2025 yang diselenggarakan oleh CSRWorks di Singapura (24/10/2025), BRI berhasil meraih tiga penghargaan bergengsi yang menegaskan posisinya sebagai institusi keuangan dengan pelaporan keberlanjutan yang diakui secara global.

Tiga penghargaan yang berhasil diraih BRI mencakup dua penghargaan Platinum untuk kategori Asia’s Best Sustainability Report (Public Sector) dan Asia’s Best Sustainability Report (CEO Letter), serta satu penghargaan Gold untuk kategori Asia’s Best Materiality Reporting.

Penilaian ASRA mempertimbangkan pelaporan keberlanjutan yang menunjukkan kedalaman analisis, inovasi, serta keselarasan kuat dengan kerangka global seperti GRI, SASB, ISSB, TCFD, AA1000, GHG Protocol, UNGP, dan TNFD, menjadikannya acuan dalam menilai kualitas, transparansi, dan integrasi aspek keberlanjutan dalam strategi bisnis perusahaan.

Pada 2025, ASRA diikuti oleh 77 perusahaan dari 17 negara di Asia, yang mewakili beragam sektor industri dan metodologi pelaporan.

