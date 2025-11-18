Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke Level 8.427

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Selasa, 18 November 2025 |09:40 WIB
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke Level 8.427
IHSG Hari Ini (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat level 8.427 pada perdagangan hari ini Selasa (18/11/2025).

Indeks terus bergerak naik, adapun pada pukul 09.08 WIB, IHSG tercatat naik 0,20 persen atau 16,61 poin ke level 8.433. Total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 4,06 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp1,77 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 238.199 kali.

Adapun, sebanyak 205 saham harganya naik, 241 saham harganya turun dan 214 saham lain harganya stagnan.

Sektor infrastruktur naik 0,05 persen, sektor bahan baku naik 0,02 persen, sektor kesehatan naik 0,24 persen, sektor keuangan naik 0,42 persen, sektor properti menguat 3,49 persen dan sektor non siklikal naik 0,29 persen.

Sedangkan sektor teknologi turun 0,49 persen, sektor energi turun 0,83 persen, sektor transportasi turun 0,81 persen, sektor industri turun 0,04 persen dan sektor siklikal turun 0,33 persen.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/278/3183908/ihsg_pekan_depan-VA1K_large.jpg
IHSG Pekan Depan Diprediksi Bergerak Terbatas Dibayangi Hasil Neraca Hasil RDG BI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/278/3183525/ihsg_sesi_i-TKil_large.jpg
IHSG Sesi I Naik 0,15 Persen ke 8.384
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/320/3183482/ihsg_dibuka_menguat-hcbt_large.jpg
IHSG Dibuka Menguat ke 8.378 Jelang Akhir Pekan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/278/3183475/ihsg_hari_ini_berpotensi_menguat-ca4b_large.jpg
IHSG Diprediksi Menguat, Simak Rekomendasi Sahamnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/278/3183361/ihsg_ditutup_melemah-qxki_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Melemah ke Level 8.372
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/278/3183300/ihsg_sesi_i-L7gx_large.jpg
IHSG Sesi I Naik ke Level 8.405
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement