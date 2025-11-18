IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke Level 8.427

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat level 8.427 pada perdagangan hari ini Selasa (18/11/2025).

Indeks terus bergerak naik, adapun pada pukul 09.08 WIB, IHSG tercatat naik 0,20 persen atau 16,61 poin ke level 8.433. Total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 4,06 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp1,77 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 238.199 kali.

Adapun, sebanyak 205 saham harganya naik, 241 saham harganya turun dan 214 saham lain harganya stagnan.

Sektor infrastruktur naik 0,05 persen, sektor bahan baku naik 0,02 persen, sektor kesehatan naik 0,24 persen, sektor keuangan naik 0,42 persen, sektor properti menguat 3,49 persen dan sektor non siklikal naik 0,29 persen.

Sedangkan sektor teknologi turun 0,49 persen, sektor energi turun 0,83 persen, sektor transportasi turun 0,81 persen, sektor industri turun 0,04 persen dan sektor siklikal turun 0,33 persen.