HOME FINANCE

Tugu Insurance Gelar Pubex 2025, Pertahankan Kinerja Solid dan Perkuat ESG 

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Kamis, 20 November 2025 |18:26 WIB
Tugu Insurance Gelar Pubex 2025, Pertahankan Kinerja Solid dan Perkuat ESG 
Tugu Insurance menyelenggarakan Public Expose (Pubex) pada Kamis (20/11/2025). (Foto: dok Tugu Insurance)
A
A
A

JAKARTA - PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk (Tugu Insurance) menyelenggarakan Public Expose (Pubex) pada Kamis (20/11/2025), sebagai bagian dari komitmen untuk memberikan keterbukaan dan transparansi strategi maupun kinerja kepada publik dan pemegang saham. 

Perseroan melaporkan strategi bisnis berkelanjutan, kinerja yang solid dan penguatan pada penerapan  aspek Environmental, Social, and Governance (ESG). 

Dalam acara Pubex 2025, Direksi Tugu Insurance menjelaskan fokus strategi Perseroan di sepanjang 2025 yang bertumpu pada beberapa strategi utama. 

Adapun di antaranya meningkatkan market share dengan memperkuat pasar, baik segmen korporasi, BUMN dan ritel; penguatan akseptasi risiko, peningkatan retensi untuk bisnis dengan risiko baik dan tetap menjalankan prinsip prudent underwriting; optimalisasi hasil investasi khususnya pada instrumen dengan imbal hasil yang baik; optimalisasi kontribusi anak perusahaan untuk meningkatkan pendapatan usaha lainnya; dan optimalisasi biaya serta menjaga efektivitas biaya. 

Presiden Direktur Tugu Insurance Adi Pramana menyampaikan, tahun 2025 merupakan momentum  penting bagi Tugu Insurance untuk memperkuat fondasi bisnis melalui inovasi, disiplin manajemen risiko,  dan pengelolaan perusahaan yang berorientasi pada keberlanjutan.

"Kami berterima kasih atas dukungan para pemegang saham, mitra bisnis dan seluruh pemangku kepentingan lainnya. Kami optimistis dapat melanjutkan pertumbuhan bisnis yang positif pada tahun-tahun mendatang," ujar Adi. 

Tugu Insurance juga melaporkan kinerja sepanjang 9 bulan di 2025 dengan solid. Perseroan berhasil  membukukan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp594,8 miliar, di tengah transisi penuh PSAK 117 dan dinamika industri maupun ekonomi.

Telusuri berita finance lainnya
