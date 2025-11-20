Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

3 Cara Efektif Menghapus Akun Judi Slot Online 

Taufik Fajar , Jurnalis-Kamis, 20 November 2025 |22:11 WIB
3 Cara Efektif Menghapus Akun Judi Slot Online 
Judi Online (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Tiga cara efektif menghapus akun judi slot Online. Masyarakat yang pernah bermain judi online bisa melakukan langkah ini untuk menghapus akun judi online slot karena terkadang datanya masih disimpan.

Di mana data yang tersimpan di akun judi online slot tersebut akan merugikan bagi penggunanya. 

Hal tersebut dikarenakan, data yang tersimpan dapat dipindahkan melalui sistem komputer bahkan dapat dibagikan kepada salah satu perusahaan. 

Lalu, langkah apa yang bisa dilakukan untuk menghapus akun judi online slot? 

1. Menggunakan Mode Google Safe Search untuk Blokir Situs Judi

* Buka laman resmi Google Chrome dan masuk ke dalam situs tersebut

* Cari menu ‘Setelan’, lalu klik menu penelusuran.

* Pada menu Filter SafeSearch harap pengguna klik filter hasil yang berisikan konten tidak layak dan pantas

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
