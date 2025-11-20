Menko Pangan Zulkifli Hasan Hadir di Anugerah Penggerak Nusantara 2025

Zulkifli Hasan, menghadiri acara Anugerah Penggerak Nusantara 2025 yang berlangsung di MNC Convention Hall. (Foto: Okezone.com/Aldhi Chandra)

JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menghadiri acara Anugerah Penggerak Nusantara 2025 yang berlangsung di MNC Convention Hall, iNews Tower, Jakarta, malam ini, Kamis (20/11/2025).

Kehadiran Menko Zulhas disambut langsung oleh Executive Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo.

Dengan balutan batik, Zulhas dan Hary Tanoe tampak berbincang santai sebelum acara dimulai. Keduanya juga turut menyapa tamu undangan yang hadir dalam gelaran penghargaan tahunan tersebut.

Acara Anugerah Penggerak Nusantara 2025 merupakan ajang apresiasi bagi perusahaan, kementerian, pemerintah daerah, hingga perorangan yang dinilai memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional.

Penghargaan ini menjadi bentuk pengakuan atas dedikasi dan pencapaian yang mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.