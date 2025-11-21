KPR Star Mortgage Bawa KB Bank Raih Apresiasi Best Innovative Bank di AREBI Summit 2025

KB Bank raih apresiasi sebagai "Best Innovative Bank" pada ajang AREBI Awards 2025. (Foto: dok KB Bank)

JAKARTA – PT Bank KB Indonesia Tbk (KB Bank) meraih pencapaian gemilang di penghujung 2025. Lewat produk KPR Star Mortgage, KB Bank dinobatkan sebagai Best Innovative Bank pada ajang The Biggest Real Estate Summit dan AREBI Awards 2025 yang berlangsung di Raffles Hotel Jakarta pada Selasa (18/11/2025).

KB Bank dinilai sukses menghadirkan inovasi yang memudahkan transaksi serta pembiayaan properti di Indonesia. Pencapaian KPR Star Mortgage ini menjadi momentum bagi KB Bank untuk memperluas penerapan inovasi yang benar-benar dibutuhkan nasabah di pasar properti saat ini

Direktur Ritel KB Bank Robby Mondong menyampaikan, “Penghargaan ini mencerminkan fokus KB Bank dalam menghadirkan solusi pembiayaan yang relevan dan berdampak bagi masyarakat.”

“Kami melihat bahwa nasabah membutuhkan proses yang lebih sederhana, transparan, dan dapat diandalkan. Melalui KPR Star Mortgage dan berbagai pengembangan yang sedang kami jalankan, KB Bank berupaya memberikan pengalaman pembiayaan yang lebih modern sekaligus memperkuat ekosistem properti secara keseluruhan,” ujarnya.

AREBI Awards 2025: Ruang Kolaborasi Industri Properti